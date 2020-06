Rozbroje v SPOLU? Zo strany odchádzajú členovia: Ideologický spor! Generál Macko prehovoril

Do volieb šla strana SPOLU v koalícii so stranou Progresívne Slovensko. Zdalo sa, že vytvorili tandem, ktorí bude mať veľkú šancu uspieť. Koniec koncov, naznačovali to aj mnohé prieskumy a vo finále aj exit poll. Realita však bola iná. Na pokorenie sedempercentnej hranice im chýbalo 926 hlasov a obe strany sa museli vyrovnávať s obrovským fiaskom a vyvodiť dôsledky. Po Michalovi Trubanovi prevzala po sneme vedenie strany Irena Bihariová a po Miroslavovi Beblavom to bol Juraj Hipš.

Ideologický spor

Kým vývoj u progresívcov je zatiaľ bezproblémový, ich bývalý koaličný partner rieši ideologický spor. SPOLU zozelenelo a práve k tomu mala výhrady časť strany, ktorá podporovala druhého kandidáta na predsedu generála Pavla Macka. Niekoľko členov zo strany vystúpilo a stali sa členmi zatiaľ len malého krúžku občianskych demokratov. Občianski demokrati Slovenska, ako sa nazvali, pripravili deklaráciu svojich zásad a hodnôt. Ani jeden z táborov nehovorí o nespokojnosti či spore.

Zdroj: Strana SPOLU

Členom, ktorí chceli na čele SPOLU Macka, sa nepáči, že sa do popredia dostali na úkor stredopravého zamerania zelené témy. Občianska demokracia tak podľa nich ide do úzadia. Nový predseda strany Juraj Hipš tvrdí, že zelená téma bola jedna z nosných pilierov strany od začiatku. „Kladieme väčší dôraz na zelené témy, lebo v tejto oblasti sme ako strana silný. Ukázali to aj voľby, kde zelení kandidáti získali najviac preferenčných hlasov,“ uviedol pre Topky.

Smerovanie strany sa však podľa neho nezmenilo, no priznal, že zelené témy dostávajú v strane väčší priestor. „Považujem to ale za správne, keďže krízy, ktoré nás budú čakať, budú mať silný environmentálny charakter,“ povedal. „Sme stále stredová strana, tak ako tomu v SPOLU vždy,“ dodal. Koronakríza spôsobila, že sa v strane nemohli osobne stretávať. „Myslím, že keby sme si mohli spoločne sadnúť a porozprávať sa, neodíde ani týchto deväť členov.“

Nejde o nespokojnosť, hľadáme odpovede na otázky

Generál Pavel Macko to vidí inak. Podľa neho nejde o nespokojnosť, ale skôr o hľadanie odpovede na otázku, či nový predseda a jeho väčšina s ním a ďalšími členmi v predsedníctve ešte počítajú. „Moderná proeurópska zelená strana je niečo iné ako pôvodná občiansko-demokratická strana. Má úplne iný politický rámec, aj úplne iné priority. Zásadnou otázkou nie je, či som ja alebo ďalší členovia nespokojní, ale či už nie sme považovaní za nežiaducich v novej zelenej strane,“ uviedol pre Topky.

Pavel Macko počas snemu SPOLU Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Zelené témy a občianska demokracia sa nevylučujú

Macko dodal, že na realizáciu svojho programu potrebujú priestor a nevie, či ho v strane dostanú. „Aktuálna kampaň strany celkom jednoznačne preferuje len ľudí blízkych predsedovi. Som jediný podpredseda, ktorý z nej bol vylúčený,“ povedal s tým, že je to jasný signál smerom do vnútra strany aj k verejnosti. „Ja som presvedčený, že zelené témy a občianska demokracia sa nevylučujú. Ale strana zelených je už totálna zmena ideológie,“ uviedol.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Podobne to vníma aj zakladateľ iniciatívy ODS. Slavomír Olšovský, podobne ako ostatní členovia, nesúhlasia s presmerovaním strany. „Myslím si, že Slovensko momentálne trpí tým, že nám vládnu v značnej miere antisystémoví populisti, že sa vedú kultúrne vojny na fronte konzeratívcov, progresívcov či liberálov a že sa podlieha zvodom politického oportunizmu,“ povedal pre Topky. Podľa neho je odpoveďou na tento stav práve politika občianskej demokracie.

Macko zo strany neodchádza, no nevylúčil to

Zo SPOLU zatiaľ podľa našich informácií odišlo jedenásť členov, ktorí tvorili jadro ľudí nesúhlasiacich so smerovaním strany. Medzi nimi aj Miroslav Macko, Róbert Greizinger, Roman Dianiška, Ján Liščák, Matúš Mandrák, Milena Fejérová, Ľubica Reháková, Branislav Slezák či Kristína Slezáková. Mnohí boli zakladateľmi strany a pôsobia v nej od začiatku. Podľa Olšovského však odišlo ešte viac členov a stále odchádzajú. Pavel Macko sa momentálne zo strany odísť nechystá, aj keď sa situácia dramaticky mení. „Napriek tomu, že som len tesne prehral súboj o post predsedu, zastupujem veľkú časť členov, ktorí ma zvolili za podpredsedu strany. Nechystám sa odísť, ani som neohlásil odchod zo strany,“ skonštatoval s tým, že nevylučuje, že sa tak v budúcnosti nestane.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Závisí to od toho, či moje zotrvanie bude mať pre stranu a pre mňa zmysel. Nikto teda ani neodchádza so mnou. Je to zrejme nejaká špekulácia alebo falošný obraz situácie,“ komentoval generál. Stále je zástupcom istej hodnotovej časti v strane. „Viacerí aktívni, známi a zakladajúci členovia odchádzajú práve teraz v súvislosti s rebrandingom a zmenou smerovania strany. Niektorí so subjektívnym pocitom, že v strane pre nich už nie je miesto,“ povedal.

Dialóg v SPOLU prebehol

Dialóg neprebieha len v mediálnej rovine. Macko uviedol, že sa rozprávajú aj v strane. Dal výzvu smerom k členom aj predsedníctvu, aby zabránili rozkladu. „Stredopravé politické spektrum potrebuje konsolidáciu a nie štiepenie. Na druhej strane, odchodom občianskych demokratov sa pre nové vedenie zjednoduší situácia, lebo už nebude musieť obhajovať svoje kroky.“ Macko je stále súčasťou vedenia so silným mandátom, no minimálnym vplyvom v predsedníctve.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

S výsledkami diskusie viacerí členovia nie sú spokojní a odchádzajú. „Tým môj reálny mandát odumiera. Potrebujeme sa rozprávať ešte viac. Inak sa môže stať, že odídu aj ďalší a mne zostane úloha posledného Mohykána, cudzorodého občianskeho demokrata v strane zelených,“ skonštatoval neúspešný kandidát na predsedu strany.

Hipša odchod časti členov mrzí. „Som človek, ktorý preferuje spoluprácu a spájanie. Mrzí ma odchod každého člena, ale je to ich slobodné rozhodnutie. Treba ale povedať, že nám chodia aj nové prihlášky za členov strany, ktorých oslovuje naša vízia,“ uviedol. Každý má podľa neho možnosť slobodne sa rozhodnúť či chce byť členom, alebo nie. „O mandát predsedu strany SPOLU som sa uchádzal s víziou vybudovať modernú, proeurópsku a zelenú stranu. Dostal som dôveru, aby som túto víziu napĺňal. SPOLU je ale stále aj strana odborníkov aj občianskych demokratov,“ dodal na adresu odchodu členov.

Rozkol nastal aj kvôli koronavírusu

Rozdelenie na dva tábory nastalo aj kvôli koronakríze, ktorá bude mať na Slovensko i svet obrovský vplyv. „Politiku môžete stavať buď na čistom marketingu a sledovaní aktuálnych nálad, alebo ju chcete stavať na dlhodobých hodnotách a programe. Na Slovensku sú momentálne úspešnejšie emócie a dobrý marketing, ktorý vie predať aj horúci vzduch,“ uviedol Macko. Dôsledky pandémie budú podľa neho veľmi vážne a dokonca horšie, ako ich dnes prezentujú odborníci. „Zažívame najväčší rozvrat ekonomiky od pádu komunizmu, či druhej svetovej vojny. Teraz je to globálny rozvrat. Líšime sa v pohľade na to, kam by mala strana smerovať. Predseda a jeho priaznivci chcú užšiu špecializáciu na zelené témy a pár vybraných tém podľa svojich osobností,“ povedal.

Miroslav Beblavý po voľbách z vedenia strany odišiel Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Pôvodní občianski demokrati chcú podľa Macka aj naďalej riešiť to, čo ľudí trápi a najväčšie hrozby, ktorým budú čeliť. „Tie problémy budú obrovské, o tom som presvedčený,“ uviedol. „Predaj z dvora od malých farmárov jen hlavou témou zelenej línie strany, ale podporujeme ho všetci,“ vysvetľuje s tým, že takýto predaj je len malá časť z problému. „Garantujem Vám, že z čísel za druhý kvartál budeme všetci šokovaní. Toto ovplyvní úplne všetko v tomto štáte. Predaj z dvora je málo a zameriava sa na úzku cieľovú skupinu. Tí menej zelení v strane žiadajú reagovať aj na zásadné problémy,“ dodal.

Potrebujeme sa spájať, nie trieštiť

Občianski demokrati Slovenska zatiaľ nemajú oficiálne štruktúry a nie sú ani oficiálnou platformou strany SPOLU. Hipš uviedol, že ODS dostali možnosť stať sa platformou strany, no nevyužili ju. „Momentálne je to nadstranícka skupina ľudí, ktorým leží na srdci stav občianskej demokracie na Slovensku. Ja to vnímam tak, že sú to ľudia, ktorí majú už dosť populizmu a hľadajú rozumné a zodpovedné riešenia skutočných problémov Slovenska a jeho občanov,“ povedal Macko. Podľa Olšovského potrebuje stredopravý priestor konsolidáciu, nie trieštenie.

Zdroj: Facebook

Na základe vývoja v strane však nadobudol hlboké presvedčenie, že konsolidácia občianskych demokratov tam nie je možná. „Verím ale, že sa občianski demokrati čoskoro spoja.“ Macko nevie, či ODS bude v budúcnosti základom nejakej strany. „Vzniknuté politické vákuum dlhodobo nevydrží. Ak ho nevyplní adekvátna strana, vyplnia ho populisti, ľavicové projekty a extrémisti,“ dodal. Zatiaľ sa nepovažuje za člena, keďže ODS nemá členstvo a v súčasnosti fungujú ako skupina na Facebooku, do ktorej sa pridal. „Aktívne tam neprispievam, len občas monitorujem.“

Občianski demokrati Slovenska

Skupinu ODS založil ešte 18. mája jeden z už bývalých členov Slavomír Olšovský, ktorý v minulosti viedol iniciatívu SPOLU v zahraničí. Spolu s ďalšími, ktorí sa postupne pridávali, pripravili deklaráciu svojich zásad a hodnôt. V najbližšom čase dôjde k jej podpisu v Banskej Bystrici. „Táto deklarácia bude otvorená aj na podpis ostatným občianskym demokratom Slovenska per rollam (hlasovanie písomne, pozn. red.),“ uviedol iniciátor. Svoju prácu organizujú prostredníctvom skupiny na Facebooku. ODS zatiaľ nemajú žiadne štruktúry a fungujú mimo rámca SPOLU. Jej členmi sú súčasní aj bývalí členovia strany, ale aj ďalší sympatizanti.

V súčasnosti majú Občianski demokrati Slovenska 131 členov a 46 žiadostí o členstvo. Až 80 percent z prijatých členov ODS je podľa Olšovského zo SPOLU. „Žiadosti vybavíme v poradí, ako prišli, avšak najprv musíme formalizovať pravidlá, pretože taký záujem sme nečakali, a sme doslova zavalení, keď zvážime, že ešte nemáme žiadny aspoň profesionálny stranícky aparát či kancelára,“ povedal. „Medzi čakateľmi je ich už ale menej, pretože sa hlásia aj ľudia, čo sa o nás dozvedeli z médií,“ dodal.