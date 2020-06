Hlina by kandidoval na podpredsedu KDH, ak by ho Majerský navrhol

Alojz Hlina

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

BRATISLAVA - Ak by Alojza Hlinu navrhol na post podpredsedu mimoparlamentného KDH súčasný podpredseda Milan Majerský, tak by kandidoval. Povedal to v súvislosti s jeho ďalším pôsobením v hnutí. Majerský je zatiaľ jediným oficiálnym kandidátom na šéfa KDH. Kresťanskí demokrati si budú voliť nového predsedu a vedenie na sneme, ktorý sa má konať 22. augusta v Ružomberku.