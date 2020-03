MIMORIADNA SPRÁVA Koalícia PS/SPOLU podáva ústavnú sťažnosť na voľby

PS a SPOLU chcú sťažnosťou na Ústavný súd SR dosiahnuť spravodlivosť pre všetkých voličov, ktorých hlasy neboli započítané alebo prepadli. Za 10 dní získali 1135 podnetov od voličov rôznych politických strán, na základe ktorých mohol byť volebný výsledok odlišný.

Žiadame prerátanie hlasov

PS a SPOLU žiadajú Ústavný súd, aby nariadil prerátavanie hlasov v problémových okrskoch, požiadal Slovenskú poštu o vydanie všetkých neprevzatých zásielok s hlasmi voličov a aby prešetril situáciu v prípadoch štatistických anomálií. Koalícii chýbalo vo voľbách 926 hlasov. Krátko po voľbách dostávali množstvo sťažností a nakoniec sa rozhodli podať sťažnosť na Ústavný súd. „Dnes podávame sťažnosť na Ústavný súd a žiadame, aby nariadil prerátanie hlasov,“ napísal Truban.

V návrhu je aj tabuľka, ktorá ukazuje, ako by boli rozdelené mandáty, pokiaľ by sa koalícia do parlamentu dostala.

Nerobíme to preto, aby PS/SPOLU bolo v parlamente

„Nerobíme to preto, že by som si robil nádeje, že to môže zásadne ovplyvniť výsledok a nebodaj posunúť PS/Spolu do parlamentu. Úprimne, myslím si, že šanca na také niečo je mizivá,“ konštatuje exlíder s tým, že voľby sú základom demokracie a musia prebiehať tak, aby o ich priebehu a výsledku neboli pochybnosti. „Inak sa zahrávame s dôverou v celý náš politický systém.“

Ak sú naozaj vo volebných procesoch diery, ktoré spôsobujú, že výsledky volieb neodrážajú reálnu vôľu ľudí, potrebujeme ich podľa Trubana identifikovať a opraviť. „Ak nie kvôli týmto voľbám, tak kvôli tým, ktoré nás ešte čakajú.“ V koalícii si uvedomujú, že podanie sťažnosti je vážny a citlivý krok. „Ten je zodpovedné robiť len ak sú na to veľmi vážne, konkrétne a reálne dôvody. Zároveň som však presvedčený, že v tomto prípade takéto dôvody existujú,“ napísal.

Chceme, aby bol každý platný hlas započítaný

„Považujeme za nespravodlivé, že hlas viac ako dvesto tisíc voličov by v parlamente nemal byť počuť kvôli chýbajúcim hlasom, ktoré neboli z viacerých dôvodov započítané. Každý hlas musí byť zarátaný do konečného výsledku volieb, najmä ak dokáže zásadne ovplyvniť výkon politických práv státisícov občanov Slovenska. Z tohto dôvodu žiadame, aby súd prijal našu sťažnosť,“ povedal kancelár Progresívneho Slovenska Martin Dubéci.

Kancelár SPOLU Martin Vavrinčík vysvetlil, že PS a SPOLU žiadajú o preverenie a prípadnú úpravu konkrétneho volebného výsledku vo vybraných okrskoch a prípadoch. „Chceme, aby bol každý jeden platný hlas voličov zarátaný do konečného výsledku, preto žiadame Ústavný súd SR, aby nariadil prerátavanie hlasov v problémových okrskoch, požiadal Slovenskú poštu o vydanie všetkých neprevzatých zásielok s hlasmi voličov, a aby prešetril situáciu v prípadoch okrskov, v ktorých sa vyskytli štatistické anomálie,“ dodal Vavrinčík.