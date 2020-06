HRÔZA VO VRÚTKACH Pomsta za krivdy z minulosti? FOTO hrdinu, ktorý položil život za žiakov!

VRÚTKY - Horor na základnej škole! Hrôzostrašný incident, na ktorý obyvatelia Vrútok a učitelia na celom Slovensku nezabudnú, sa vo štvrtok odohral vo vrútockej Spojenej škole, kde sa 22-ročný útočník vlámal do budovy a nožom napadol deti. Podľa informácií inšpektorov úradu práce sa ich snažil brániť práve zástupca riaditeľky, ktorý pritom prišiel o život. Incident neprežil ani útočník.

Hrôzostrašný moment sa stal okolo desiatej hodiny dopoludnia. Podľa dostupných informácií muž útočil nožom, pričom smrteľne zranil zástupcu riaditeľky školy. Agresívneho útočníka napokon zastrelila polícia. Na škole je až do odvolania vyhlásené riaditeľské voľno. Večer sa pred ňou uskutočnila pietna spomienka za zabitého učiteľa. Úprimnú sústrasť pozostalým vyjadrili všetci traja najvyšší ústavní činitelia.

Informáciu o piatich zranených a dvoch mŕtvych osobách potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová aj polícia. "Troch dospelých a dieťa po ošetrení transportovala do martinskej nemocnice záchranná zdravotná služba. Išlo o ženu s otvorenou ranou na hrudníku, dvoch mužov s poranením dolných končatín, dieťa malo poranený hrudník," upresnila Krčová.

Útočník vyviedol čosi obdobné už minulý rok

Útočník pred štvrtkovým incidentom dokonca ušiel z práce a bol aj v podmienke a odsúdený za nebezpečné vyhrážanie. Muž mal podľa najnovších informácií koncom roka 2019 napadnúť aj pracovníčku pokladne na železničnej stanici vo Vrútkach. Na ňu mal tiež útočiť nožom. Vyviazol vtedy len s podmienkou a do väzby vzatý nebol.

Zástupcu, ktorý zahynul si večer uctili zapálením sviečky

Nešťastie, ku ktorému došlo na škole vo Vrútkach, vyšetruje Inšpektorát práce v Žiline ako smrteľný pracovný úraz. Informoval hovorca Národného inšpektorátu práce (NIP) Ladislav Kerekeš. "Podľa informácií inšpektorov práce z Inšpektorátu práce v Žiline zástupca riaditeľky školy zahynul, keď sa snažil zabrániť útočníkovi v tom, aby napadol študentov, čo znamená, že utrpel smrteľný úraz v priamej súvislosti s výkonom svojej práce," uviedol.

Záchranári ho našli na chodbe bez známok života. "Cestou na zásah nám bolo dohlásené, že tam prebieha resuscitácia. Boli sme už nachystaní na vážne zranenie. Na chodbe sme našli, žiaľ, už mŕtveho pána zástupcu, kde ho kolegyne resuscitovali. My sme začali tiež, ale potom sme videli, že je to zranenie nezlučiteľné so životom," povedala členka záchrannej jednotky.

Na škole robil zástupcu učiteľ Jaroslav Budz. Na sociálnej sieti sa večer objavila aj jeho fotografia, pod ktorou všetci želajú rodine úprimnú sústrasť.

Na zosnulého zástupcu spomínajú v dobrom

Iniciatíva Za slušné Slovensko z Martina a regiónu Turiec už poobede zorganizovala udalosť na Facebooku, ktorá nesie názov Sviečka za pána učiteľa Jarka Budza. Večer o ôsmej hodine sa pozostalí a blízki príbuzní rozhodli uctiť si nebohého učiteľa zapálením sviečky.

Tragická smrť učiteľa Jaroslava Budza otriasla stovkami ľudí, ktorí mu vo štvrtok večer prišli zapáliť sviečku k budove školy. "Všetkých nás to veľmi zobralo. Spolužiakov, kamarátov, Vrútočanov. Spontánne sme si začali písať a založili na sociálnej sieti spomienkovú akciu. Informovali sme ľudí, že sa bude konať. Je to veľmi smutná vec. A sme veľmi dojatí, že prišlo až tak veľa ľudí zapáliť sviečku a uctiť si jeho pamiatku. Vidieť naozaj veľkú súdržnosť všetkých obyvateľov, spolužiakov, ľudí zo školy, Jarkových priateľov," povedal bývalý študent vrútockého gymnázia Matej Bórik.

Zástupca riaditeľky zahynul pri pokuse zastaviť ozbrojeného útočníka, ktorý násilne vnikol do budovy školy. Podľa primátora Vrútok Branislava Zacharidesa zostane škola v piatok (12. 6.) zatvorená. "Riaditeľka vyhlásila riaditeľské voľno. Začiatkom budúceho týždňa si spoločne sadneme, prejdeme si všetky záležitosti a rozhodneme, ako dlho ešte necháme školu zatvorenú," uviedol primátor.

Mnohí si pod fotografiou nebohého učiteľa aj zaspomínali na jeho osobnosť. "Jeden z naj učiteľov ktorí ma učili, úprimnú sústrasť; Môj triedny ešte na pôvodnom gymnáziu! Tak ma to mrzí a bolí! Úprimnú sústrasť jeho rodine a česť jeho pamiatke!; To bol môj triedny učiteľ na gymnáziu... Nebolo lepšieho človeka a učiteľa, ako bol on. Úprimnú sústrasť pozostalým," píše sa v komentároch pod fotografiou. Budz sa podľa diskutujúcich venoval výučbe matematiky a chémie.

Hrdina na svojom mieste

Viacerí citlivo vnímajú aj fakt, že na obranu študentov bol ochotný obetovať aj vlastný život. "Človek hrdina pedagóg chlap na mieste. Bránil slabších. Pre mňa ako vojaka je to vzor v tejto dobe. Úprimnú sústrasť celej rodine," píše ďalší z diskutujúcich.

Podľa hovorcu NIP Ladislava Kerekeša podobne vyšetrujú aj úraz zranenej učiteľky. "V prípade zraneného školníka, ktorý mal páchateľa prenasledovať v snahe zadržať ho, budú okolnosti zranenia predmetom ďalšieho preverovania. Bližšie okolnosti vzniku závažného pracovného úrazu s následkom smrti zatiaľ nie sú známe," povedal.

Nič podobné sa už vyše 50 rokov nestalo

Doplnil, že inšpekcia práce v tomto roku zaznamenala 15 smrteľných pracovných úrazov a 22 závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Podobný pracovný úraz, aký sa stal vo štvrtok vo Vrútkach, však podľa Kerekeša vo svojej viac ako 50-ročnej histórii inšpekcia práce na Slovensku nevyšetrovala.

Posilnili krízovú linku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so štvrtkovou tragédiou na škole vo Vrútkach posilnilo krízovú linku so psychológmi. Bezplatná linka 0800 864 883 je v prevádzke od 9.00 h do 22.00 h. Aj odborníci z Ligy za duševné zdravie SR sú pripravení pomôcť ľuďom pri zvládnutí žiaľu po tragédii na telefónnom čísle 0800 800 566 . K dispozícii sú nonstop. Pomoc ponúkli aj predstavitelia mimovládnej organizácie IPčko.

Premiér chce pre zosnulého učiteľa posmrtné vyznamenanie

Predseda vlády SR Igor Matovič vyjadril pozostalým tragédie vo Vrútkach úprimnú sústrasť. Uviedol to vo štvrtok na stretnutí Vyšehradskej štvorky v českých Ledniciach. "Blázni medzi nami žijú a takýmto situáciám nedokážeme zabrániť, ale minister vnútra letí na miesto činu a pevne verím, že potom nás bude informovať podrobnejšie," dodal Matovič.

Premiér podvečer na sociálnej sieti vyjadril úctu učiteľovi matematiky a chémie Jaroslavovi Budzovi, ktorý podľa neho "obetoval vlastný život, aby zachránil životy detí a učiteľov". Označil ho za hrdinu. Matovič neskôr na sociálnej sieti uviedol, že zosnulého Budza prezidentke Zuzane Čaputovej navrhne na udelenie posmrtného vyznamenania In Memoriam.

Stav zranených a priebeh vyučovania

Minister zdravotníctva Marek Krajčí na podvečernom tlačovom brífingu podrobne popísal stav zranených z tohto incidentu. "Stav jedného dievčatka je stabilizovaný, mala ľahšie poranenie hrudníka. Horšie na tom bol chlapec, ktorý mal mnohopočetné poranenia hrudníka a brucha, podstúpil operáciu, ale už je v stabilizovanom. Pani učiteľka musela byť reoperovaná, pretože sa jej poranenia skomplikovali, je v stabilizovanom stave," povedal Krajčí.

V najlepšom stave sú podľa ministra zdravotníctva dvaja policajti, ktorí majú strelné poranenia dolných končatín. Jedno strelné poranenie zasiahlo koleno a druhé chodidlo. Vo vážnom stave je chlapec, ktorý mal mnohopočetné bodné poranenia hrudníka a brucha. "Len teraz ho prepustili z operačnej sály. Je v stabilizovanom stave. Pani učiteľku, na ktorú útočník veľmi kruto zaútočil, museli reoperovať, nakoľko sa jej stav zhoršil. Ale takisto je to v stabilizovanom stave. Hoci stále v rámci reoperácie lekári riešia komplikácie bodných poranení," podotkol minister zdravotníctva.

Kamerový záznam neexistuje

Kamerový záznam zo štvrtkového tragického incidentu v Spojenej škole vo Vrútkach neexistuje. Škola totiž vnútri nemá kamery. Na tlačovom brífingu v Martine to povedal primátor Vrútok Branislav Zacharides.

Podľa primátora má škola štandardné bezpečnostné opatrenia. Funguje v nej aj vrátnica. "Budeme sa však zaoberať aj tým, ako ešte sprísniť a zvýšiť bezpečnosť našich detí, lebo to je to najdôležitejšie," zdôraznil.

Otázkou bezpečnosti na školách sa bude zaoberať aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Väčší dôraz podľa nej treba klásť aj na prevenciu - napríklad nájsť programy, ktoré budú odrádzať deti od násilia. "Mysleli sme si, že keď sa to udialo niekde v Amerike, nás sa to netýka. Zo dňa na deň a z hodiny na hodinu sme zistili, že sa to môže bežne stať aj u nás," povedala.

Mladí policajti boli na mieste ako prví

Podľa stránky polície na sociálnej sieti boli prví na mieste mladí príslušníci policajného zboru. "Ako prví boli na mieste tragickej udalosti vo Vrútkach policajti z obvodného oddelenia Martin-východ. Jakub a Tomáš nemajú ešte ani 30 rokov a dohromady odslúžili v Policajnom zbore necelých sedem rokov. Dĺžka služby je v ich prípade iba číslo. Dnes pred obedom sa zachovali ako profesionáli a do bodky naplnili heslo - pomáhať a chrániť," píše polícia.

Na fotografii sa nachádza jeden z policajtov počas návštevy prezidenta Lučanského, druhý podstupoval operačný zákrok, život ani jedného z nich nie je ohrozený.

"Boli to závažné poranenia bodného charakteru. Smerovali na hrudník a dutinu brušnú. Pevne verím, že kritické minúty máme za sebou a budeme môcť konštatovať, že pacienti sú stabilizovaní. Prepustenie policajtov je otázka pár dní," dodal generálny riaditeľ UNM Dušan Krkoška.

Je to hrdina, prehlásil Lučanský

Rodine zástupcu kondoloval aj policajný prezident. “Vyjadrujem rodine pána zástupcu úprimnú sústrasť. Položil svoj život, aby iný zachránil. Pre celé Slovensko je hrdinom. Na jeho obetu nikdy nezabudneme,” povedal Milan Lučanský po dnešnom tragickom dni.

Minister zdravotníctva vyzdvihol prácu záchranárov Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, policajtov, z ktorých dvaja sú hospitalizovaní. "A všetkých zdravotníkov, zdravotných sestier, lekárov, ktorí aj v tejto chvíli riešia závažné poranenia, ktoré útočník spôsobil," uviedol Krajčí.

Dvanásť terapeutov pomáha dotknutým rodinám

Na miesto udalosti podľa neho dorazili aj členovia Národného krízového klinického tímu na ministerstve zdravotníctva. "Boli okamžite ochotní vycestovať do Vrútok. Vyslal som dvanásť terapeutov a už pomáhajú rodinám, triednej učiteľke aj deťom, ktoré zažili tento ohavný skutok. Tento typ pomoci som ponúkol aj pacientom v UNM," uzavrel minister zdravotníctva.

Primátor Vrútok na margo vyučovania dodal, že škola je zatiaľ uzatvorená až do odvolania. O ďalšom priebehu sa rozhodne začiatkom ďalšieho týždňa, kedy majú zasadnúť kompetentní. Dohodne sa bezpečný priebeh výučby.

Psychológovia v plnom nasadení

Udalosť, ktorá sa odohrala vo štvrtok vo vrútockej škole, predstavuje pre všetkých zúčastnených silnú stresovú situáciu. Upozornila na to zástupkyňa riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Alena Kopányiová. Zdôraznila preto v tejto súvislosti dôležitosť včasnej odbornej krízovej intervencie prítomných členov posttraumatického tímu.

"Úloha psychológov po takomto zážitku spočíva v poskytnutí profesionálnej pomoci znížiť psychofyziologické napätie, ako aj pri ventilácii emócií, ktoré situáciu sprevádzajú,“ objasnila Kopányiová. Forma tejto pomoci môže byť rôzna. "Niekto potrebuje informácie, niekto bezpečné miesto v náručí rodiča, niekto uistenie, že nebezpečenstvo pominulo a podobne,“ dodala.

Odporúča, aby rodičia, deti, ako aj samotní učitelia podľa vlastnej potreby využili a prijali odbornú pomoc, či už krízovú intervenciu ako aj ďalšie typy poradenstva a terapie. Kopányiová je presvedčená, že vyučovanie ako také by sa malo prerušiť. "Škola ale môže fungovať ako miesto pre vyjadrenie smútku a ľútosti nad obeťou a zranenými a tiež ako miesto pre vzájomné zdieľanie pocitov a prežívania z tejto tragickej udalosti v rámci blízkej sociálnej komunity,“ upozornila.

Pomsta za minulosť?

Motív hrozivého činu zatiaľ nie je známy, policajný prezident Milan Lučanský sa však vyjadril, že išlo o bývalého žiaka Spojenej školy vo Vrútkach, na ktorej došlo k útoku. Mal 22 rokov a pochádzal z Martina. Primátor Vrútok Branislav Zacharides doplnil, že nepatril k problémovým žiakom.

"Škola podľa slov riaditeľky nevie spojiť tento incident s nejakou udalosťou z minulosti ako nejaký revanš alebo niečo také. Na toto odpovedia pravdepodobne vyšetrovatelia," dodal Zacharides.

Lučanský ďalej povedal, že útočník mal do školy vniknúť tak, že rozbil sklenenú výplň. Najskôr vbehol do triedy, kde zaútočil na učiteľku a deti. Zastaviť ho chcel školník. Polícia bezprostredne po prijatí oznámenia vyrazila do školy. Útočníka chceli spacifikovať, ten sa podľa slov Lučanského aktívne bránil, navyše mal pri sebe nôž.

Zranili sa aj policajti

Počas služobného zákroku sa zranili aj policajti, a to z odrazených guliek. Sú ošetrovaní a mimo ohrozenia života.

„Podľa tej informácie, ktorú mám, tak sa niektoré guľky odrazili. Treba brať do úvahy, že sú to veľmi špecifické situácie. Na toto sú policajti cvičení,“ uviedol Lučanský. Policajný prezident avizoval, že z okolia dali stiahnuť kamerové záznamy. Na pláne je aj vypočutie svedkov. Na mieste boli zástupcovia prokuratúry, miestneho krajského riaditeľstva Policajného zboru, policajti z Národnej kriminálnej agentúry, ako aj príslušníci Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.

Policajti z inšpekcie budú skúmať služobný zákrok, tak ako im to káže zákon. Lučanský zákrok policajtov ocenil s tým, že je rád, že nedošlo k ďalším stratám na životoch. Podľa jeho názoru je páchateľom v takomto psychickom stave už pri úteku všetko jedno a následne sa stávajú väčšie tragédie. „Chvalabohu, že boli policajti prítomní,“ uzavrel Lučanský.

Primátor Vrútok avizoval, že škola bude v piatok zatvorená. "S riaditeľkou sme dohodnutí, že vyhlási riaditeľské voľno. Zajtra teda bude škola určite zatvorená. Začiatkom budúceho týždňa si spoločne sadneme, prejdeme si všetky záležitosti a rozhodneme, ako dlho ešte necháme školu zatvorenú," priblížil primátor s tým, že školu navštevuje viac ako 200 detí.