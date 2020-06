K téme dofinancovania chcem počkať na údaje zo zdravotných poisťovní, povedal Krajčí

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) chce pri téme dofinancovania zdravotníctva počkať na údaje zo zdravotných poisťovní. Tie by mali do 25. júna vyčísliť výpadky za mesiac apríl. Krajčí argumentuje tým, že terajšie údaje nie sú spoľahlivé, teda presne nevie, koľko peňazí dostávali zdravotné poisťovne počas kritického pandemického obdobia od poistencov. Uviedol to po rokovaní odvetvovej tripartity na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

"My stále, žiaľ, nemáme relevantné dáta. Sú to všetko veľmi predbežné odhady a čísla. Dôvod je veľmi jednoduchý. My budeme mať až po 25. júni informácie z (pozn. zdravotných) poisťovní informácie za apríl. Apríl bol rozhodujúci mesiac, keď došlo k reálne vážnym poklesom tržieb u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pravdepodobným obrovským poklesom príjmov aj u poisťovní," uviedol.

Hneď ako bude MZ SR disponovať týmito dátami, bude o nich informovať rezort financií. Minister však zdôraznil, že má ambíciu dofinancovať rezort. Predmetom diskusií je podľa ministra Krajčího aj spôsob, akým sa bude realizovať dofinancovanie. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marian Petko hovorí o teoretickej sume dofinancovania vo výške približne 350 miliónov eur.

Výška celkového dlhu štátnych nemocníc

Ďalšou otázkou bude podľa neho výška celkového dlhu štátnych nemocníc. "Nemôžeme sa tváriť, že neexistuje. Keď končí exekučná amnestia, tak sa tým nedá nezaoberať," komentoval s tým, že najväčšie slovenské nemocnice nemožno nechať padnúť. Miriam Lapuníková za Asociáciu štátnych nemocníc komentovala, že so zadlžovaním nemocníc treba rátať. "Myslím si, že otázka dofinacovania bude prekračovať 500 miliónov eur," doplnila.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

"Aj odvetvová tripartita sa zhodla, že to, čo je v rozpočte naplánované – deväťpercentné zvýšenie, že sú tam ešte rezervy, pretože sme dostali zhruba štyri percentá zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, takže máme šancu na to, aby sme ešte tých deväť percent do konca roka dostali," povedal prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marian Šóth.

Minister tiež poznamenal, že sa dozvedel, že do systému slovenského zdravotníctva by mohlo ísť zo štrukturálnych fondov Európskej únie 2,5 miliardy eur. "My navrhujeme dve miliardy umiestniť práve do rekonštrukcie nemocníc a inej zdravotníckej infraštruktúry a 500 miliónov na jednotný informačný systém, ktorý nutne potrebujú naše nemocnice, aby sme ich mohli spravovať ako sieť efektívne," uzavrel. Na výstavbu nemocníc však tieto peniaze využité byť nemôžu.

Šéf rezortu zdravotníctva, prezident ANS, Asociácia štátnych nemocníc a prezident ASL SR sa zhodli, že prvé stretnutie mimo krízového režimu bolo konštruktívne. Stretnutia sa budú realizovať pravidelne každé tri mesiace.