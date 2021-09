Kandidátka zo strany Vlasť prekvapila: Preslávila sa drogovou kauzou a na súde odrazu otočila, advokátka bola v šoku

PEZINOK/SEREĎ - Neslávne známa kandidátka zo strany Vlasť, ktorú do volieb viedol exminister spravodlivosti Štefan Harabin si zarobila na poriadny problém. Prakticky niekoľko mesiacov po voľbách sa prišlo na jej drogovú minulosť, pre ktorú dnes skončila na súde. Na aktuálnom konaní však Gabriela Kučerková, ktorá vo voľbách kandidovala z 91. miesta, prekvapila aj svoju vlastnú právnu zástupkyňu.

O dianí na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku písal portál Aktuality. Celý prípad je už totiž takmer uzavretý a figurujú tu aj ľudia, ktorí sa k činu už aj priznali. Bývalá kandidátka do parlamentu však prekvapujúco na súde odmietla dohodu o vine a treste pred senátom sudcu Emila Klemaniča.

Ani samotná právna zástupkyňa Kučerovej to pri odchode zo súdu nechcela komentovať.

Zdroj: strana Vlasť

Hrozí jej doživotie, ostatní sa priznali

Zmena výpovede v tomto štádiu súdneho konania je mimoriadne netradičná, hlavne v prípade, keď ďalších šesť obžalovaných mužov, ktorých polícia zadržala spolu s Kučerovou vlani počas akcie Venal 4, už 2. septembra spoznali svoje tresty. Skupinu mužov zadržala polícia vlani počas akcie Venal 4 v Seredi. Šiesti sa priznali.

Znížené tresty pre priznaných

Ostatní členovia gangu zo Serede dostali nakoniec pre svoje priznania znížené tresty vo výške od päť do desať rokov a prepadnutie majetku. Gabriele Kučerovej, ktorá prekvapujúco už nachystanú dohodu o vine a treste s prokurátorom odmietla, hrozí teraz napokon trest od 25 rokov až doživotie.

"Máme za to, že boli splnené všetky podmienky a sme radi, že to dopadlo tak, ako to dopadlo,“ skonštatovala Alexandra Karinková, právna zástupkyňa jedného z obžalovaných. Kučerovú pritom zadržali kukláči v jej byte ešte minulý rok a podľa prokurátora ju prichytili priamo pri varení pervitínu. Jej druha zadržala polícia ešte predtým počas prvej akcie Venal v roku 2018.

Chcela sa dokonca zabiť!

Podľa informácií spomínaného portálu sa Kučerová chcela dokonca sama počas ročnej väzby pripraviť o život. Polícia počas akcií Venal až Venal 4 zadržali 56 ľudí zo Serede, Galanty a Trnavy, ktorí podľa nich tvorili miestnu drogovú scénu. Medzi obvinenými sú podľa dostupných informácií aj policajt, pracovník kriminálneho úradu finančnej správy a bývalý policajt.