KORONAVÍRUS Kedysi ho prefackala, dnes mu ešte pridala: Belousovová poslala vládu Matoviča do čerta!

BRATISLAVA - Tak takýto ostrý výstup už dlho neurobila. Niekdajšia prvá dáma SNS a aktuálna kritička vlády Anna Belousovová dala poriadne najavo, čo si myslí o aktuálnych krokoch vlády. To, že premiéra Igora Matoviča kedysi prefackala si dnes zrejme pripomína často. Vládny kabinet dokonca poslala do čerta!

Tá, hoci už so stranou Národ a spravodlivosť (NAS) na politickom poli neuspela, dlhodobo sa aktívne angažuje na sociálnej sieti Facebook. Inak tomu nebolo ani teraz. Opatrenia a kroky vlády jej už očividne lezú krkom a čo sa týka internetových ankiet, má pre radu jedno "odporúčanie". "Čo tak urobiť cez FB referendum o ukončení volebného obdobia ?! Odpoveď by bola jednoznačná : Vypadnite už konečne do čerta!" myslí si Belousovová. "Včera bolo neskoro. Všetko ste pokašľali. Sme "víťazi" v počte zomretých!! No vďaka absencii svedomia to s Matovičom a spol ani nehne," sťažuje sa na aktuálnu, kritickú situáciu Belousovová.

Zdroj: Facebook/Anna Belousovová

Všetci sú hlúpi, len on je najmúdrejší

Tá si okrem toho rypla do Matoviča aj po poslednej jeho tlačovej konferencii, kde informoval o tom, že ani tvrdý lockdown už nezaberá, a to dokonca ani s aktívnym covid automatom. „Tie slová odhaľujú Matovičov chorý, duševný svet! Jeho nezaujíma tých 6 577 mŕtvych, ktorých má na svedomí. Jeho zaujíma len on sám! Nechutný sebastredný, arogantný a cynický sociopat, ktorý okrem seba nemá rád nikoho. (..) Všetci okolo sú hlúpi, len on je najmúdrejší a všetci mu krivdia,“ konštatuje Belousovová.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Spomienky na staré časy

Annu Belousovovú si okrem toho, že bola členkou SNS s Jánom Slotom mnohí pamätajú aj pre niečo iné. Je to aj v súvislosti s aktuálnym premiérom Igorom Matovičom, ktorému pred desiatimi rokmi v parlamente dala facku. Konflikt tkvel v tom, že Matovič ju vo svojom periodiku nazval "Ančou". Tá sa ho spýtala, či ten článok písal on, po kladnej odpovedi dostal jednu "vzduchom chladenú". Belousovová neskôr tento čin novinárom nepoprela, no vraj tým chcela Matovičovi pripomenúť, ako sa má správať k ženám.