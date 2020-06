Kollár na návšteve Česka, s Vondráčkom sa dohodli na spoločných postupoch v rôznych formátoch

PRAHA - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár a predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Radek Vondráček zdôraznili úlohu spolupráce Česka a Slovenska aj v rámci viacerých medzinárodných formátov. Uviedli to v utorok po spoločnom rokovaní počas prvej oficiálnej zahraničnej cesty Kollára po nástupe do funkcie.

"Dobre sme si porozumeli, rozprávali sme spolu aj o budúcej spolupráci v rámci Slavkovského formátu, V4, ktorú naša strana podporuje. Chceme, aby sme udržiavali kontakty a cez V4 aj presadzovali názory, aby nás bolo viac počuť v Európe," skonštatoval Kollár.

Priblížil, že témou spoločných rokovaní bol aj spoločný postup vo viacerých oblastiach, napríklad v oblasti čerpania finančnej pomoci z EÚ či imigrácie. Pripomenul spoločnú históriu Čechov a Slovákov, ako aj tradíciu, že prvá oficiálna cesta slovenských ústavných činiteľov vedie do ČR. Ospravedlnil sa, že návštevu neuskutočnil skôr.

Vondráček priblížil, že sa dohodli na potvrdení viacerých medzinárodných formátov i na spoločnej agende. Dodal, že pred každým spoločným medzinárodným rokovaním si zavolajú a spoločnú agendu preberú. V rámci legislatívneho procesu sa podľa neho majú parlamenty oboch krajín vzájomne čím inšpirovať.

Ako príklad uviedol rokovací poriadok slovenského parlamentu. "Samozrejme, pán Kollár má prístup o to lepší, že má aj opozičný aj koaličný pohľad," povedal Vondráček. Kollár sa vyjadril aj k návšteve hrobu Karla Gotta. Zdôraznil, že to nie je jediné miesto, ktoré v Prahe navštívi - pôjde tiež položiť kyticu k Národnému pamätníku hrdinov heydrichiády, kde si pripomenie aj boj proti fašizmu.

Vysvetlil, že návšteva Gottovho hrobu je jeho súkromná záležitosť, a poukázal na význam Gotta aj pre Slovákov. "Kľudne ma za to ukrižujte, ale majstra si vážim a veľmi rád sa na jeho hrob pôjdem pokloniť," podotkol.

Koalícia by mala hovoriť o zmenách pri voľbe zo zahraničia

Slovenská vládna koalícia by mala hovoriť o tom, či Slovákom žijúcim v Českej republike umožní hlasovať v slovenských voľbách na zastupiteľských úradoch v ČR. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus koncom mája naznačil, že možnosť voľby zo zahraničia by sa mohla rozšíriť o voľby na zastupiteľských úradoch, hoci v programe vlády sa píše o elektronickom hlasovaní. Momentálne môžu Slováci voliť zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady SR, a to poštou.

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že po zvážení bezpečnostných rizík zavedie popri klasickom hlasovaní aj elektronické hlasovanie vo voľbách, aby tak mohli slobodne voliť všetci občania SR bez ohľadu na to, kde v zahraničí sa v deň volieb nachádzajú.