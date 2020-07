Český poslanec Karel Schwarzenberg už nechce kandidovať: Bude len pozorovať, hovorí

Bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky Karel Schwarzenberg

Zdroj: TASR - Martin Baumann

PRAHA - Čestný predseda a poslanec českej strany TOP 09 Karel Schwarzenberg už nebude na budúci rok kandidovať do Poslaneckej snemovne. Povedal to v rozhovore pre časopis Reflex iba deň po tom, ako to isté oznámil aj súčasný šéf poslancov TOP 09 a bývalý predseda strany Miroslav Kalousek.