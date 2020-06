Tragický víkend na slovenských cestách: FOTO Dvaja mŕtvi motorkári, ďalšieho zachránil anjel strážny

"Dopravná nehoda, pri ktorej v sobotu vyhasli životy dvoch motocyklistov, sa stala na ceste I/16, neďaleko obce Zvolenská Slatina. K nehode došlo pravdepodobne tak, že 25-ročný vodič motocykla Triumph a 31-ročný vodič motocykla Suzuki, ktorí jazdili v smere jazdy od cesty R2 do Zvolena, sa plne nevenovali vedeniu motoriek, nesledovali situáciu v cestnej premávke a neprispôsobili rýchlosť okolnostiam, ktoré možno predvídať. Obaja narazili do osobného auta, ktoré odbočovalo do obce Slatinka," uviedla polícia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Podľa nej vodič auta stál pri ľavom okraji jazdného pruhu, kde dával prednosť oprotiidúcim vozidlám a znamenie o zmene smeru jazdy. "Následkom nárazu rozlomilo motocykel Triumph na dve časti, ktoré dopadli mimo cesty. Po náraze Suzuki stroj katapultoval ponad auto a dopadol mimo cesty. Obaja motorkári utrpeli pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahli a 27-ročná spolujazdkyňa na Suzuki sa pri nehode ťažko zranila," dodali policajti s tým, že do vyšetrovania pribrali znalcov. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Viac šťastia mal v sobotu 23-ročný vodič motocykla Ducati z Dolného Kubína, ktorý popoludní prechádzal cez Šturec v smere z Banskej Bystrice na Martin. Neprispôsobil rýchlosť a spôsob jazdy svojim schopnostiam. "Počas prechádzania ľavotočivou zákrutou došlo ku kontaktu stupačky s cestou, v dôsledku čoho položil motorku na cestu a šmýkal sa po nej viac ako 20 metrov, kým nenarazil do zvodidiel. Utrpel viacero zlomenín, pre ktoré nemohol vykonať dychovú skúšku, preto mu odobrali krv," konštatovala polícia.