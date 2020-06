Záborská v televíznej diskusii s Beňovou pohorela: Pustil sa do nej aj Hlina, poškodila kresťanov!

BRATISLAVA - Anna Záborská sa do parlamentu dostala pod hlavičkou Kresťanskej únie (KÚ), ktorá kandidovala so stranou OĽaNO. Jej minulosť je známa predovšetkým z pôsobenia v europarlamente ale aj z jej ultrakonzervatívneho postoja voči potratom a rodinnej politike. Po poslednej televíznej diskusii to nevydržal ani niekdajší šéf KDH a Záborskú si v statuse vychutnal.

Záborská sa spolu s europoslankyňami Monikou Beňovou (Smer) a Luciou Ďuriš Nicholsonovou (SaS) objavila vo včerajšej nedeľnej relácii Na telo v TV Markíza. Témy sa pochopiteľne otočili aj na tie, ktoré v poslednej dobe rieši konzervatívne krídlo OĽaNO. Keď však prišla reč na potratovú politiku, začala z nej postupne cúvať.

Väčšinu musí nájsť

"V tejto danej situácii je potrebné hľadať väčšinu na to, aby sa ochrana nenarodeného života zlepšila. Mojou ambíciou je, aby sa pomohlo ženám, ktoré sa rozhodujú ísť na potrat. Aby to nebol problém konzervatívno-liberálny, ale sociálny," povedala Záborská s tým, že momentálne zrejme túto väčšinu v parlamente nie je možné nájsť a tiež nechce ísť poľskou cestou. Úplne však s touto iniciatívou neskončila a pravdepodobne to navrhne neskôr. "Neviem to teraz povedať, nie som jasnovidec," uzavrela líderka KÚ.

Záborská podľa Hlinu poškodila KDH

Po diskusii sa pustila lavína kritiky od bývalého šéfa KDH Alojza Hlinu. Ten ostro zaútočil na Záborskú s tým, že poškodila kresťanských demokratov ako stranu. "Tá jej umožnila byť viac ako dvadsať rokov v slovenskom, resp. európskom parlamente," dodáva Hlina.

Nitku však nenechal suchú ani na jej kolegovi Richardovi Vašečkovi. "Z interupcií urobili spolu s Vašečkom pred voľbami tému, ktorá „neznesie odklad“, pri tejto komunikácii popritom očierňovali KDH. Poslanec Vašečka pred voľbami odôvodňoval svoj zákon zákazu interrupcií aj tým, že denne na Slovensku zabijú dvadsať detí," píše Hlina.

V televízii sa podľa Hlinu krútila

"Dnes sa však Záborská ako vládna poslankyňa v televízii krútila a krútila, až nakoniec povedala, že vlastne ani nevie, či a kedy predložia zákon o sprísnení interupcií. Dokonca si z tejto témy robila žarty vyjadrením, že “... a čo keď po troch rokoch poslanci za SaS povedia, že treba taký zákon... “- voľne parafrázujem," pokračuje v kritike expredseda KDH.

Po voľbách to už vraj nie je téma

Záborskej vyčíta, že sa téme venuje odlišne pred a po vyhratých voľbách. "Takže ak niekto vníma interrupcie tak, že denne zabijú dvadsať detí, vníma to tak iba preto, že je pred voľbami a on je v opozícii? Po voľbách to už tak nevníma? Tie povolebné deti sú iné ako predvolebné?" pýta sa Hlina. Na záver dodal, že ide z ich strany (Záborská, Vašečka pozn. red.) o pokrytectvo. "Takže interrupcie budú len predvolebnou témou. Keď budú ďalšie voľby, zase sa vyrojí množstvo „božích bojovníkov za nenarodené deti“. Zase sa budú biť do hrude a hovoriť o zabíjaní detí, o ženách ako o vrahyniach. Dovtedy sa však budú len tak vykrúcať, tak ako sa vykrúcala dnes Anna Záborská v televízii," uzavrel Hlina.