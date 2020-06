KORONAVÍRUS Štát zachraňuje firmy počas krízy: Tento ZOZNAM hovorí za všetko, najviac sa ušlo Košiciam

Tvrdí to nezisková organizácia Transparency International Slovensko, ktorá aj zostavila rebríček poskytnutej pomoci počas koronakrízy za apríl. Štát už za toto obdobie poslal na účty firmám a živnostníkom v rámci pomoci počas krízy doteraz 22,5 milióna eur . Ako sme už vyššie spomenuli, najväčší príjem zaznamenali košické oceliarne U.S. Steel. Tým sa totiž ušlo viac, ako jeden a pol milióna eur.

Zoznam prvých 15 firiem, ktoré dostali finančnú pomoc:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o. - 1 570 324,77 €

2. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. - 1 156 280,45 €

3. Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. - 1 088 199,78 €

4. Yura Corporation Slovakia, s.r.o. - 588 057,52 €

5. Tatry mountain resorts, a.s. - 518 559,15 €

6. Gewis Slovakia s.r.o. - 454 585,94 €

7. Syncreon Slovakia s.r.o. - 390 370,38 €

8. Niké, spol. s.r.o. - 388 281,88 €

9. Ekoltech spol. s.r.o. - 282 663,04 €

10. Kik textil a Non-Food spol. s r.o. - 274 354,63 €

11. Magna PT s.r.o. - 251 906,09 €

12. BSH Drives and Pumps s.r.o. - 207 300 €

13. Takko Fashion Slovakia s.r.o. - 196 590,17 €

14. TESLA STROPKOV, a.s. - 180 946,22 €

15. Dongil Rubber Belt Slovakia, s.r.o. - 178 200 €

Lídri rebríčka

Z uvedeného vyplýva, že najviac od štátu dostali košickí oceliari, ktorí sú následovaní nitrianskou fabrikou Jaguar. Spolu s treťou firmou rebríčka Hella Slovakia tak predstavujú jediné firmy, ktoré dostali viac ako miliónovú pomoc od štátu. U.S. Steel aj Jaguar pritom dostali za apríl násobne vyššiu pomoc formou peňazí ako pri marcových žiadostiach.

Dostali viac ako v marci

Miernym paradoxom je ale to, že bratislavský Volkswagen za apríl už pomoc neobdržal, pričom v marci bol na čele rebríčka, tak ako v apríli U.S. Steel. Volkswagen pritom vtedy dostal oveľa vyššiu sumu, ako U.S. Steel za apríl a išlo až o 5 331 917,43 €. Aprílová pomoc sa pritom ukázala ako peňažne náročnejšia pre štát, pretože už počas celého apríla platili obmedzenia pre podnikateľov a firmy, kým v marci tomu tak zo začiatku nebolo. "Vidíme, že aprílová pomoc zamestnávateľom už stihla v krátkej dobe presiahnuť aj marcové čísla," potvrdil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).