KORONAVÍRUS Deti sa vracajú do materských a základných škôl: Dobrovoľne a za prísnych opatrení

BRATISLAVA - V pondelok sa do materských škôl vrátia deti, avšak za prísnych hygienických opatrení. Ako uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, do materských a základných škôl sa vráti od 60 do 70 percent detí.

O tom, či sú materské školy otvorené alebo zatvorené, rozhodli ich zriaďovatelia. Zákonný zástupca dieťaťa musí pri jeho prvom nástupe do materskej školy alebo pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

V materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí, pričom vytvorená skupina detí sa nebude meniť, aj keď v nej klesne počet detí. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Rezort školstva odporúča, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí.

Materské školy budú otvorené najviac deväť hodín denne. Zamestnanci zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hravých aktivitách, vzdelávaní i oddychu. Zabezpečená bude aj dezinfekcia hračiek a priestorov. Ministerstvo školstva odporúča, aby učiteľky trávili s deťmi väčšinu aktivít v exteriéri.

Rodič bude dieťa odovzdávať vo vnútri materskej školy, má na to určený čas - desať minút. Podobne ako v základných školách fungovať bude "ranný zdravotný filter", teda pri vstupe do škôlky sa deťom zmeria teplota a vydezinfikujú ruky. "Deti pri pobyte v interiéri alebo exteriéri materskej školy nemusia nosiť rúška," uvádza sa v materiáli z dielne rezortu školstva k otváraniu materských a základných škôl. Pedagogickým zamestnancom sa odporúča nosenie rúšok alebo ochranných štítov, nepedagogickí zamestnanci ich mať musia. Rodič má umiestniť jedno rezervné rúško pre dieťa do jeho skrinky.

Stravovanie detí je možné zabezpečiť, pre externých stravníkov musí mať školská jedáleň, respektíve výdajňa školskej jedálne zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi. V prípade, ak materská škola nedisponuje dostatočnými kapacitami na odpočinok detí pri rozdelení na skupiny, rezort školstva odporúča, aby deti v triede predškolákov nemuseli popoludní spať. Zároveň má byť medzi lôžkami minimálne metrová vzdialenosť.

Do škôl sa opäť vrátia žiaci od 1. po 5. ročník

Brány základných škôl sa v pondelok opäť otvoria. Do škôl sa vrátia žiaci, ktorí navštevujú prvý až piaty ročník. Školy boli od marca zatvorené, dôvodom boli opatrenia, ktoré mali zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Účasť v školách nie je povinná, ale dobrovoľná.

Návrat do škôl sprevádza viacero hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská škola otvorila, rozhodol zriaďovateľ. "Máme informácie od zriaďovateľov, že jedným z dôvodov neotvorenia škôl sú personálne otázky, keď školy nemajú dostatočný počet učiteľov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu," poznamenalo ministerstvo školstva s tým, že ide väčšinou o menšie školy, ktoré majú profesijne starších pedagógov, ktorí sa obávajú nastúpiť do práce a iným spôsobom nevie zriaďovateľ pokryť výučbu.

Rodičia budú deti odovzdávať pri základnej škole. V prípade väčších škôl ministerstvo odporúča minimalizovať stretávanie pred školami, či rozdeliť príchod detí do časových úsekov. Fungovať bude "ranný zdravotný filter", teda pri vstupe do školy sa deťom zmeria teplota a vydezinfikujú ruky.

V základných školách môže byť v jednej triede maximálne 20 žiakov, vytvorená skupina sa meniť nebude, aj keď počet žiakov v nej klesne. V usmernení rezortu školstva sa uvádza, že zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení jeho dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

Rodič má zabezpečiť pre dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. "Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces," uvádza sa v usmernení. Pedagogickým zamestnancom ministerstvo rúška alebo ochranný štít pri učení nosiť len odporúča, nepedagogickí zamestnanci ich mať musia.

Žiaci, ktorí nepôjdu do školy, a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci od 6. do 9. ročníka, budú mať naďalej dištančné vyučovanie. Vzdelávanie v školách je dobrovoľné, preto učitelia nemôžu pokračovať podľa riadnych učebných osnov. Výchovno-vzdelávaciu činnosť budú v školách zabezpečovať pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením Covid-19.

"Pre školu bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa na vzdelávaní v základnej škole nezúčastní," tvrdí ministerstvo. Zároveň odporúča, aby aktivity žiakov boli najmä v exteriéri. Priestory, v ktorých sa žiaci stretávajú, sa budú dezinfikovať raz denne, avšak dezinfekcia plôch, ktoré sa často používajú, musí byť minimálne dvakrát denne. Neodporúča sa používať klimatizáciu ani ventilátory.

Školy a školské zariadenia boli z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou. Od pondelka sa vyučovanie obnovilo nielen v základných školách, ale aj v materských školách, v základných umeleckých školách na účel individuálneho vzdelávania žiakov s jedným žiakom či v základných školách pre žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov. Obnovila sa aj prevádzka školských klubov detí.

Jasle či zariadenia školského stravovania

Od pondelka môžu fungovať aj zariadenia školského stravovania či zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, teda jasle, ale za podmienok uvedených v usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková. Za podmienok uvedených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ak tak rozhodne zriaďovateľ môžu byť otvorené materské školy, materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, materské školy pri zdravotníckych zariadeniach.

Ďalej tiež základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka, prvého až deviateho ročníka, základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až deviateho ročníka a školské kluby detí.

Od začiatku júna môžu fungovať stredné školy na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia, akými sú maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky, a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania, jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky.

Tiež prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šiestich rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, tiež ak tak rozhodne zriaďovateľ.