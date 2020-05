KORONAVÍRUS Aplikáciu na využitie smart karantény už schválila aj spoločnosť Apple

BRATISLAVA - Aplikáciu potrebnú na využitie smart karantény schválila už aj spoločnosť Apple. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poskytol tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.

"Aplikácia je schválená, občania teda už môžu eKaranténu využívať na smartfónoch s Androidom aj na iPhonoch," napísali z rezortu vnútra. Na sociálnej sieti to potvrdil aj premiér Igor Matovič (OĽaNO). Občania vracajúci sa na Slovensko zo zahraničia, ktorí chcú povinnú izoláciu stráviť v domácom prostredí pod dohľadom takzvanej smart karantény, sa majú na to podľa rezortu vnútra pripraviť už pred cestou k hraničnému priechodu so SR a nie až priamo na hraniciach.

Musia si stiahnuť aplikáciu, ale tiež prejsť procesom registrácie a aktivácie. Na prechod štátnou hranicou treba okrem toho aj čestné vyhlásenie a súhlas s podrobením sa nariadenej izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie. Oba dokumenty je možné stiahnuť na webovej stránke korona.gov.sk/ekarantena. Na hraničný priechod ich treba priniesť vytlačené a podpísané.