KORONAVÍRUS Cestovateľský trojuholník bude otvorený: Slováci, Česi a Maďari majú 48 hodín aj bez testu

PRAHA - Od stredy budú môcť Česi, Slováci a Maďari medzi krajinami cestovať bez nutnosti predloženia negatívneho testu na ochorenie COVID-19 a bez karantény, ak sa vrátia do svojej krajiny do 48 hodín.

ČTK to dnes napísal minister zahraničia Tomáš Petříček (ČSSD), na twitteri to spomenul tiež premiér Andrej Babiš (ANO). Predseda vlády už sa v pondelok na takomto režime dohovoril so slovenským náprotivkom Igorom Matovičom.

A od dnešní půlnoci se přidává i Maďarskohttps://t.co/kFSlRRInx8 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 26, 2020

Petříček zároveň oslovil rakúskeho ministra zahraničia Alexandra Schallenberga, aby bolo možné obdobný režim zaviesť tiež na spoločných česko-rakúskych hraniciach. "V prípade Rakúska sme to pripravení urobiť v rovnakú chvíľu ako so Slovenskom. Ale čakáme na reakciu rakúskej strany," napísal dnes na otázku ČTK minister zahraničia.

Dohody medzi Slovenskom a Českom

"So Slovenskom je od zajtra (stredy) dohodnuté, že bude možné vycestovať a počas 48 hodín sa vrátiť bez testu. Včera (v pondelok) o tom hovorili premiéri oboch krajín a bolo to jednou z tém stretnutia so slovenským predsedom vlády Matovičom. Dnes ešte riešime niektoré detaily so slovenskou stranou, vrátane toho, ako bude lehota kontrolovaná. Na našej strane sú od pondelka kontroly náhodné, a to by malo platiť aj v tomto prípade," uviedol Petříček. Babiš v pondelok napísal, že by mali režim kontrolovať slovenskí policajti.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

"Som rád, že rovnaká možnosť bude od stredy aj pre cesty do Maďarska. Oslovil som tiež rakúskeho ministra zahraničných vecí, že by sme podobný režim radi zaviedli na spoločných česko-rakúskych hraniciach" doplnil minister.

Minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO) po pondelkovom rokovaní vlády uviedol, že inak platí, že vláda pracuje na celkovom uvoľnení režimu cestovania. Ide o rozdelenie krajín na rizikové a nerizikové. Česko by potom mohlo upustiť od testov na COVID-19 u ľudí, ktorí sa budú vracať zo štátov, ktoré budú z epidemiologického hľadiska nerizikové. Pôvodne Vojtěch hovoril o tom, že takéto uvoľnenie hraničného režimu by malo nastať 8. júna, v pondelok ale hovoril o termíne o týždeň neskôr.