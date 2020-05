KORONAVÍRUS Koalícia rozhnevala seniorov: Trináste dôchodky sú vo hviezdach, nie sú peniaze

BRATISLAVA - Plány o vyrovnanom štátnom rozpočte sú už takmer istotne v troskách. Predchádzajúci minister financií Peter Kažimír mal tento sen ešte pred svojim odchodom, no rýchlo sa rozplynul po tom, ako kormidlo prebral Ladislav Kamenický a 13. dôchodky do tohto plánu poriadne zasiahli. Teraz sa však zdá, že kvôli koronakríze už ani spomínané dôchodky nemajú nič isté a v koalícii sú rôzne názory na to, či nejaké 13. dôchodky vôbec budú.

Vicepremiérka chce počkať, ako sa vyvinie situácia

Vyplatenie 13. dôchodkov na Slovensku záleží od finančných možností štátu. Povedala to podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu a podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

"Uvidíme, aké budú finančné možnosti štátu. My sme hovorili, že by sme boli veľmi radi, keby sa tie dôchodky v nejakej sume vyplatiť mohli, uvidíme, akým spôsobom to budeme môcť realizovať," povedala Remišová. Zároveň upozornila na to, že existujú aj ďalšie skupiny obyvateľstva, akými sú zamestnanci, malé podniky, firmy, domácnosti, či rodiny s deťmi.

Zdroj: SITA/Kancelária NR SR

Trinástne dôchodky sa ani len nedali do rozpočtu

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) upozornil na to, že na 13. dôchodky neboli v rozpočte vyčlenené zdroje na tento rok. "Minulá vláda ich nedala do rozpočtu. Samotný rozpočet, tak ako bol schválený v parlamente s 0,5-percentným deficitom, bola ilúzia," vyhlásil Heger. Zároveň spomenul aj riziká, na ktoré upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pri rozpočte.

"O dve miliardy eur bol vzdialený rozpočet bývalej vlády oproti tomu, čo by bola realita bez koronakrízy. Sľubovali pred voľbami dôchodcom 13. dôchodky rádovo za ďalších 477 miliónov eur, pričom vedeli, že dve miliardy sú už mimo rozpočtu a do toho prišiel nový koronavírus. To si musíme veľmi dobre uvedomiť. Naozaj je to o tom, ako poskladáme rozpočet, budeme ho musieť urobiť nanovo, koľko peňazí na to bude," dodal Heger.

Nevedia, či si to bude môcť štát dovoliť

Ministerstvo vnútra na naše otázky odpovedá, že dôchodcovia nie sú práve skupinou, ktorá by bola koronakrízou zasiahnutá priamo, no v oblasti 13. dôchodkov už ide optimizmus dole. "Situácia vo verejných financiách je však vážna, čo nedáva dobré vyhliadky na to, čo všetko si bude môcť štát dovoliť. Situácia je o to horšia, že minulá vláda zavedenie 13-stych dôchodkov nezahrnula do rozpočtu. Aj preto bude problém naplniť iné dôležité ciele a to nehovoriac o opareniach, ktoré v rozpočte ani neboli zohľadnené," zopakoval rezort dôvod ohrozenia.

"Trináste dôchodky však ešte budú súčasťou vzájomných diskusií. Musíme si však počkať na ďalšiu markroprognózu, ktorá ukáže, aký bude skutočný prepad ekonomiky a podľa toho bude rezort financií vedieť, čo všetko si budeme môcť dovoliť," dodáva ministerstvo.

Kollár však sľúbil dôchodcom viac

To, čo sa však deje na opačnom brehu koalície je presný opak. Pravidelná komunikácia o potrebách dôchodcov počas mimoriadnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu a aj po ich ukončení je základným bodom memoranda o porozumení a spolupráci, ktoré vo štvrtok podpísal predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár zo Sme rodina s Jednotou dôchodcov na Slovensku a jej čelným predstaviteľom Jánom Lipianskym. Šéf parlamentu sa zaviazal podporovať súčasné aj budúce benefity dôchodcov, vyplýva z textu memoranda.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Memorandum obsahuje aj pasáž o 13. dôchodku

"Obidve strany sa dohodli, že budú podporovať medzigeneračnú solidaritu, ako aj súčasné a budúce benefity dôchodcov - bezplatné cestovanie seniorov vlakmi a autobusmi, zrušenie doplatkov za lieky, 13. dôchodok, dotovanie relaxačno-liečebných pobytov seniorov, vydávanie časopisu Tretí vek, kultúrno-spoločenskú činnosť a športovo-turistické podujatia dôchodcov," uvádza dokument, ktorý médiám zaslala riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Michaela Jurcová.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Podľa Kollára nie je situácia vo verejných financiách jednoduchá, no napriek tomu chce zachovať všetky v súčasnosti platné výhody pre dôchodcov. "Ja budem robiť všetko pre to, aby tie sociálne istoty zostali, a teraz bojujem o 13. dôchodky," povedal po podpise memoranda Kollár. Či sa však v tomto roku podarí na toto opatrenie nájsť peniaze, nie je podľa neho zatiaľ jasné. Podľa Kollára by však mali dôchodcovia v každom prípade dostať v tomto roku viac peňazí ako vlani. "To môžem garantovať už teraz. Keby to nebolo, odchádzam z tejto vlády," povedal Kollár.

Heger tvrdí, že rozpočet je obmedzený

Je predčasné hovoriť, či 13. dôchodky budú alebo nebudú vyplatené, potrebné je zanalyzovať dosah súčasnej situácie a ďalšieho možného vývoja na ekonomiku krajiny. Po rokovaní vlády to uviedol minister financií Heger, ktorý zároveň priznal, že "obsah obálky je obmedzený".

Zdroj: SITA/Úrad vlády SR

Problém dofinancovať zvyšok

Minister poukázal na to, že v dôsledku zásahu pandémie nového koronavírusu do ekonomického života krajiny bude potrebné sanovať nedostatok prostriedkov napríklad v zdravotníctve, alebo aj v rámci očakávaného výrazného výpadku v príjmoch samospráv. "Bude problém financovať veci, ktoré boli zarátané do rozpočtu, nieto ešte tie, ktoré v rozpočte neboli, čo je prípad 13. dôchodkov,“ zdôraznil Heger.

Dodal, že vláda vníma očakávania dôchodcov, no chce hovoriť pravdu. "Musíme priznať, že budeme musieť veľmi uvážiť, ako tie peniaze, ktorých je výrazne menej, použijeme," povedal minister.