Veľká dohoda Babiša s Matovičom: Uľahčí cestovanie Čechom a Slovákom, má to iba jednu podmienku

BRATISLAVA - Od zajtra pustí Česko na svoje územie občanov Slovenska do 48 hodín bez nutnosti testu a karantény. Rovnako aj Slovensko pustí na svoje územie občanov Česka do 48 hodín bez nutnosti testu a karantény.

Na sociálnej sieti to oznámil premiér Igor Matovič (OĽaNO) s tým, že je to výsledok dohody s českým premiérom Andrejom Babišom. Obaja premiéri v pondelok spolu telefonovali. "To isté bude platiť aj pre Čechov žijúcich na Slovensku pri ceste do Čiech a pre Slovákov žijúcich v Čechách pri ceste na Slovensko," podotkol Matovič.

Po pondelkovom rokovaní konzília odborníkov predseda vlády SR oznámil, že možnosť krátkodobo vycestovať do ôsmich krajín v zahraničí bez povinnej karantény pri návrate, ktorá doteraz platila na 24 hodín, sa od stredy predĺži na 48 hodín.

Predĺženie krátkodobého pobytu v zahraničí bez povinnosti karantény a negatívneho testu na COVID-19 zo strany slovenských úradov sa týka ciest do susedných krajín Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Poľska a tiež Chorvátska, Slovinska, Nemecka a Švajčiarska.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

"Predĺženie na 48 hodín už umožní nejaké náročnejšie rokovanie v zahraničí, ale aj návštevu rodinných príslušníkov vo vzdialenejších destináciách," uviedol Matovič. Priznal, že úlohou slovenskej exekutívy je vyrokovať s krajinami obojstranný voľný pohyb, teda aby v druhých krajinách nevyžadovali od Slovákov negatívny test na COVID-19 a rovnaké výhody mali občania týchto krajín smerujúci na Slovensko.

Podľa jeho slov SR rokuje so všetkými ôsmimi krajinami. Naznačil, že s niektorými krajinami sa môže dohoda zrodiť v priebehu dní, v niektorých prípadoch bude hľadanie konsenzu trvať dlhšie.