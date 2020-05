Pokrytecká politika! Hlina nachytal „hysterickú“ Záborskú: Pustil sa do kresťanov, stratili poctivosť

Poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka uviedli, že pracujú na úprave zákona, ktorý má zlepšiť informovanosť a vytvoriť podporné opatrenia pre ženy, ktoré zvažujú potrat. Spočiatku rázna rétorika sa však vytratila. Záborská je najnovšie toho názoru, že poľský model nie je cesta a ženám chce podať pomocnú ruku. Postoj poslancov OĽaNO kritizoval odstupujúci šéf kresťanských demokratov Alojz Hlina.

Farizejská politika

„Toto je presne tá pokrytecká, farizejská politika, ktorá sa mi bridí. Niečo iné hovoriť pred voľbami, iné po voľbách,“ napísal Hlina na sociálnej sieti. Pripomenul, že Vašečka predkladal pred voľbami interrupčné zákony „ako na páse“. „Odôvodňoval ich tým, že denne zabijú (zavraždia) 20 detí. Poslankyňa Záborská hystericky vysielala v dedinských rozhlasoch. Mňa označovali za liberála kvôli tomu, že som toto nerobil. A dnes? Otočili,“ uviedol.

V podcaste Aktualít totiž podľa neho hovorila niečo úplne iné. „Z toho podcastu pomaly neviete, či počúvate pro life političku alebo pro choice političku. Naozaj zaujímavý obrat. Zrazu už nebudú predkladať zákon na sprísnenie interupcií,“ napísal Hlina.

Záborská otočila

Záborská v podcaste uviedla, že poľský model nie je správnou cestou a namiesto reštrikcií chce ženám podať pomocnú ruku, ktorá by ich od potratu odradila. „Poľský zákon by mohol byť ideál, ale nie je to dobrý prostriedok, aby spoločnosť zmenila postoj k nenarodenému dieťaťu,“ povedala predsedníčka Kresťanskej únie. „Musíme ísť cestou nie, aby mala žena právo ísť na potrat, ale aby mala právo neísť na potrat,“ vyjadrila sa. „Politiku robíte poctivo alebo nepoctivo. Toto, čo vidíme práve teraz, nemá s poctivosťou nič spoločné,“ dodal Hlina na adresu jej slov.

Zdroj: Kancelária NR SR

Vašečka zatiaľ nevie, v akej forme zákon predloží

Vašečka v minulom volebnom období dvakrát navrhoval legislatívu, ktorá by znamenala zákaz potratov bez vážnych dôvodov a takzvané potraty na požiadanie. Výnimka by zostala pri vážnom ohrození života a zdravia matky, vysokom riziku poškodenia plodu či pri tehotenstve, ktoré je následkom trestného činu. Po marcových voľbách viackrát naznačil, že by s legislatívnym návrhom na obmedzenie potratov prišiel aj teraz.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

V diskusnej relácii SME uviedol, že zatiaľ nevie, v akej forme zákon predloží. „Predložím zákaz interrupcií, uvidíme v akej forme. Moja ideálna predstava je, aby sa interrupcie nediali. Prídu mi najviac problematické potraty na žiadosť, ktoré nemajú vážny dôvod, alebo je to len socio-ekonomický dôvod," povedal Vašečka.

Problém aj s umelým oplodnením

Poslankyňa sa však začiatkom marca pre SME vyjadrila aj na adresu umelých oplodnení. Chce siahať aj na reprodukčné práva žien a obmedziť ich prístup k umelému oplodneniu, lebo život je podľa nej dar. „Umelé oplodnenie nespadá do liečby neplodnosti, je to naplnenie istého chcenia rodičov. Je iks párov, ktoré sa zmieria s tým, že dieťa mať nebudú,“ povedala.

Poslanci Kresťanskej únie plne podporujú Igora Matoviča. Programové vyhlásenie im dáva podľa ich slov široké možnosti na podporu rodín či na ochranu života. Zdroj: Facebook/Richard Vašečka

Poslanci z KÚ zdôraznili, že doposiaľ nepredložili žiadny návrh zákona, ktorý by zakazoval interrupcie. Tvrdia, že pracujú na úprave a po dohode s klubom OĽaNO plánujú predložiť návrh do parlamentu. Zdôraznili, že jeho cieľom má byť zlepšenie informovanosti a vytvorenie podporných opatrení pre ženy. „Úprava zákona má dať žene reálnu možnosť zmeniť svoju rozhodnutie s nezvratným dôsledkom,“ podotkli.

Poslanci plne podporujú aj svojho straníckeho šéfa a premiéra Igora Matoviča. „Budeme sa riadiť koaličnou dohodou a programovým vyhlásením vlády, ktoré nám dávajú široké možnosti na zlepšenie pomerov na Slovensku, na zvyšovanie spravodlivosti, na podporu rodín či na ochranu života,“ uviedol Vašečka na sociálnej sieti.

Čo s kotlebovcami?

Kotlebovci dlhodobo prezentujú rovnaký názor. Aj po neschválení správy ombudsmanky bolo v pléne počuť potlesk poslancov ĽSNS, čo prirodzene otvorilo otázku, ako sa KÚ postaví k tomu, ak ich zákon podporia poslanci extrémistickej strany Mariana Kotlebu. „S kotlebovcami rokovať nebudeme, ale nemôžeme im zabrániť, že za zákon zahlasujú,“ povedal stručne na margo tejto témy Vašečka.

Vašečka to pritom nevidí ako konflikt záujmov, len si chce v parlamente presadiť ideu, ktorú zastáva. „Nemám vnútri pocit, že by sme to teraz chceli ukázať liberálom a všetko si presadili. Mám vnútorné presvedčenie, že je treba podporovať rodinu a ochrániť nenarodené deti, ale nie akýmkoľvek spôsobom,“ povedal v diskusii Vašečka. Zákaz potratov na žiadosť však podľa Záborskej vzhľadom na zloženie parlamentu aktuálne nehrozí. „To by musel parlament vyzerať ináč,“ povedala a dodala, že 76 hlasov na presadenie takejto zmeny niet. Kotleba pri interrupciách tak vraj jej hlas istý nemá, no nevylučuje, že ho napokon podporí.