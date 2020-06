Záborská nechce ísť v kontexte potratov poľskou cestou: Nicholsonová varuje pred opačným efektom

BRATISLAVA - Je potrebné hľadať väčšinu na to, aby sa ochrana nenarodeného dieťaťa zlepšila. Uviedla to poslankyňa Národnej rady SR Anna Záborská (OĽaNO) v diskusnej relácii Na telo na Markíze. Jej ambíciou je, aby sa pomohlo ženám, ktoré rozmýšľajú nad potratom. Nechce, aby bola táto téma konzervatívno-liberálnym problémom, ale aby to bol prosociálny a prorodinný problém.

Pre Záborskú je problémom aj to, že ženy pri umelom prerušení tehotenstva neudávajú dôvod, prečo to urobili. Podľa toho by sa vedela prispôsobiť legislatíva. Europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) nesúhlasí s tým, aby ženy boli dotlačené do toho, aby "niekde uvádzali nejaké krížiky".

Beňová však rešpektuje Záborskej pohľad na svet a chce, aby aj ona rešpektovala iné názory. Väčšina žien sa podľa nej rozhodne pre interrupciu pre zlú ekonomickú a sociálnu situáciu. "Takže, keby sme prestali hovoriť o sprísňovaní zákonov o interrupciách a viac hovorili o tom, ako zlepšiť sociálnu a ekonomickú situáciu žien, tak by sme mali z toho všetci lepší pocit. Verím tomu, že takáto diskusia by bola oveľa plodnejšia," povedala Beňová.

Ak by sa zrušila možnosť legálnych potratov, neznamenalo by to, že sa prestanú vyskytovať, skonštatovala europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. "Potraty nezmiznú, vytvorí sa len pôda pre nelegálne potraty." Europoslankyňa navrhuje zaviesť sexuálnu výchovu na školách. Ako príklad uviedla Belgicko, kde je dlhodobo najnižší počet potratov a najmenší počet tehotenstiev u mladých dievčat. "Je dokázané, že je to v dôsledku toho, že majú ako povinný predmet na školách sexuálnu výchovu. Antikoncepcia je dostupná pre všetky spoločenské vrstvy," povedala. Ak by sa niečo takéto navrhlo v parlamente, podľa Ďuriš Nicholsonovej by za to zahlasoval celý poslanecký klub SaS.