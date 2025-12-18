Adam Bardy si bez tohto nevie predstaviť Vianoce... a nehovoríme o rodine

BRATISLAVA - Darí sa mu na všetkých frontoch! Adam Bardy sa rýchlosťou blesku dostal na herecké výslnie, nádherné slnečné dni však prežíva aj v súkromí s manželkou a troma synmi.
Diváci poznajú Adama Bardyho ako herca, tentokrát si však prevetrá vedomosti v televíznom kvíze Čo ja viem: „Som veľmi súťaživý, ak som priamo zúčastnený… A ak súťažím, tak chcem byť prvý,“ priznal herec, ktorý má rád históriu, ale v dátumoch je stratený. Stratený však nie je v herectve, ku ktorému sa model a bývalý člen Čestnej stráže prezidenta/prezidentky Slovenskej republiky dostal ako "slepé kura k zrnu". Od svojho hereckého krstu si zahral už veľa zaujímavých úloh: „Verím, že to tak bude aj naďalej,“ prehovoril o svojich hereckých snoch.
Adamovi sa však darí nielen v profesnom živote, ale aj v súkromí. Je trojnásobným otcom, s manželkou Bibi majú syna Alana a na Silvestra v roku 2024 sa im narodili dvojičky, chlapci Evan a Leon. „Zvláda to úžasne,“ pochválil svoju manželku a dodal slová o otcovstve. „Snažím sa užívať si ten moment teraz. Vidím na staršom synovi, ako veľmi rýchlo rastie… menší sú vo veku, že keď ich nevidím dva dni alebo víkend a prídem – a sú to úplne iné deti,“ zasmial sa. Bardy prehovoril aj o vianočných rodinných tradíciách, čo bolo preňho v detstve najväčším čarom Vianoc, bez akého jedla si nevie sviatky predstaviť, ale priznal aj to, čo o ňom nevie ani Google... Pozrite si nielen rozhovor, ale aj kvíz Čo ja viem v piatok o 20.30 na Jednotke.