Hrozí sprísnenie interrupcií? Otvorený list Nicholsonovej poslancom: Uberáte sa zlým smerom

Pandémia koronavírusu na Slovensku pomaly ustupuje, do centra pozornosti politici preto vyťahujú ďalšie témy. Jednou z nich je otázka sprísnenia interrupcií. Poslanec OĽaNO Richard Vašečka už avizoval, že chce predložiť zákon na obmedzenie potratov. Podporu našiel aj u svojej kolegyne Anny Záborskej, ktorá dúfa, že sa nájde dostatok kresťanov, ktorí zákon podporia. Kontroverznej otázke sa venovali už v minulosti. Sprísnenie interrupcií však môže mať na svedomí otvorenie nelegálnych trhov.

Otvorený list Vašečkovi a Záborskej

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová adresovala obom poslancom otvorený list. S oboma strávila v poslaneckých laviciach roky. K tejto téme sa vyjadrila aj na sociálnej sieti. „Verím, že pri diskusii o interrupciách zvažujete aj práva žien, keďže ste viedli Výbor EP pre práva žien a rodovú rovnosť,“ napísala Záborskej. „Píšem Vám ako bývalému kolegovi z NRSR, s ktorým sme mali mnohé spoločne témy, od boja proti korupcii až po boj proti vulgárnym spôsobom bývalého predsedu NRSR, pána Andreja Danka,“ adresovala Vašečkovi.

Uberáte sa opačným smerom

Každý človek má právo na súkromie, rodinný život, telesnú integritu a právo na zdravie zakotvené v mnohých ratifikovaných medzinárodných dohovoroch. „Podstatnou súčasťou práva na zdravie je aj právo žien na sexuálne a reprodukčné zdravie a s ním súvisiace právo rozhodnúť sa bez nátlaku a diskriminácie,“ napísala Nicholsonová.

„Napriek tomu, že Rada Európy vyslovene spomína potrebu reformovať zákony, politiky a postupy, ktoré obmedzujú alebo odmietajú ženám prístup k zdravotnej starostlivosti alebo iným spôsobom prekážajú ženám pri výkone práva na sexuálne a reprodukčné zdravie, sa Vy chcete vybrať opačným smerom. Smerom k obmedzeniu práva ženy slobodne a zodpovedne sa rozhodnúť, kedy sa stane matkou,“ uviedla.

Hrozí vznik nelegálneho trhu

Príklady z iných krajín dokazujú, že reštrikcia neznamená, že sa potraty zázračne prestanú vykonávať. „Naopak, zákaz interrupcií povedie k vzniku nelegálneho trhu a stanú sa nebezpečným zákrokom ohrozujúcim život a zdravie žien. Celkovo v krajinách s reštriktívnou legislatívou zomrie každoročne približne 70-tisíc žien práve kvôli nebezpečným potratom vykonávaným neodborne, prípadne sú ohrozené dlhodobými zdravotnými komplikáciami,“ ozrejmila europoslankyňa.

Poľsko má jeden z najprísnejších interrupčných zákonov. Od jeho zavedenia sa v krajine rozmohol čierny trh a potratová turistika. „Oficiálne čísla síce uvádzajú menej ako 1 000 potratov ročne, avšak najstaršia poľská organizácia bojujúca za reprodukčné práva Federa hovorí až o 150-tisíc interrupciách ročne, čo znamená, že približne každá štvrtá žena podstúpi potrat, väčšinou nelegálne,“ napísala s tým, že sa odhaduje, že 10 - 15% potratov je vykonaných v zahraničí. Poľskú legislatívu a nedostatočné štatistiky kritizujú mnohé ľudskoprávne organizácie, Rada Európy a pravidelne aj Európsky parlament vo svojich uzneseniach.

Počet potratov klesol

Nicholsonová pripomína dáta Národného centra zdravotníckych informácií. Podľa nich sa počet potratov na Slovensku medziročne znížil. V zdravotníckych zariadeniach na Slovensku celkovo zaznamenali 15 106 potratov, z toho 1 346 sa týkalo žien bez trvalého pobytu v SR. Oproti predchádzajúcemu roku sa celkový počet znížil o 168 potratov, a to v dôsledku poklesu umelých prerušení tehotenstva o 197 na 7 153 prípadov. Pokles UPT bol však evidovaný len u žien s trvalým bydliskom na Slovensku, išlo o 200 prípadov.

„Oproti roku 2008, kedy bolo vykonaných 10 869 potratov, to v roku 2019 bolo výrazne menej, 5 824 umelo prerušených tehotenstiev, čo predstavuje 1,7 násobný pokles. V porovnaní s rokom 1997 poklesli potraty až 3,6 násobne. Príklad z Poľska nám jasne ukazuje, že zákazom nedosiahneme nulovú potratovosť, stratíme však prístup k dôležitým dátam, na základe ktorých môžeme robiť zodpovednú politiku,“ dodáva na adresu štatistík Nicholsonová.

Znamenalo by to obmedzenie slobody žien a porušenie Ústavy

Súčasná právna úprava je podľa europoslankyne v súlade s medzinárodnými dohovormi a jej sprísňovanie by znamenalo nielen obmedzovanie slobody žien, ale aj porušovanie Ústavy. „Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo, zákon ovplyvnený náboženskou vierou by teda porušoval ďalšie práva, ktoré zaručuje Ústava SR, a to slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery,“ uviedla Nicholsonová s tým, že to potvrdzuje aj nález Ústavného súdu SR, podľa ktorého zákaz ženy slobodne sa rozhodnúť znamená povinnosť plod vynosiť a takáto povinnosť nemá v Ústave SR oporu a zasahuje do osobnej slobody ženy a jej práva na súkromie.

Možnosť slobodne sa rozhodnúť

Súčasný zákon nenúti veriacu ženu konať proti svojej viere, dáva len možnosť každému slobodne sa rozhodnúť. „Rovnako tak lekárom, ktorí majú právo využiť výhradu svedomia. Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva však jednotlivec nemôže využívať svoje náboženské presvedčenie na blokovanie prístupu ostatných k službám, na ktoré majú nárok zo zákona. Mrzí ma, že Kresťanská únia to nerešpektuje, a práve na základe svojho náboženského presvedčenia chce presadiť legislatívu, ktorá obmedzuje práva občanov, ktorí toto presvedčenie nezdieľajú,“ dodala Nicholsonová.