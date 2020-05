Internetom koluje ďalší HOAX: Takto sa pred KORONAVÍRUS-om určite neochránite

BRATISLAVA - Tisíce používateľov Facebooku šírili tvrdenie, podľa ktorého sa odporúča piť veľa tekutín a kloktať teplú vodu so soľou či octom ako prevenciu proti nákaze novým koronavírusom. Táto informácia je ale zavádzajúca: medzinárodné zdravotnícke organizácie ani lekári nepovažujú kloktanie za efektívnu liečbu či metódu prevencie ochorenia COVID-19.

Text sa šíril v obrázkovej forme na Facebooku v češtine, ale zdieľali ho aj v slovenskí užívatelia. V českom texte sa uvádzalo: "Než se koronavirus dostane do plic, je to v krku po dobu 4 dnů a během této doby člověk začne kašlat a vyvinout bolest v krku. Pokud vypije hodně vody a kloktá teplou vodou + solí nebo octem, virus se vypne. Tyto informace dále šířte!"

Takéto tvrdenia sú zavádzajúce a nepravdivé. Kloktanie je síce bežný spôsob, ako liečiť bolesť v hrdle, ale neexistuje žiaden vedecký dôkaz o tom, že by prevenciou proti ochoreniu COVID-19 mala byť teplá voda so soľou či octom. Ani Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ani príslušné zdravotnícke úrady v Spojených štátoch, Kanade, Spojenom kráľovstve či Austrálii neuvádzajú kloktanie medzi efektívne metódy liečby COVID-19.

"Napriek tomu, že niektoré tradičné domáce opatrenia môžu pacientom s ochorením COVID-19 uľaviť, neexistujú dôkazy o tom, že je súčasná medicína schopná tejto chorobe predchádzať alebo ju vyliečiť," uvádza WHO na svojich webových stránkach. Neexistuje ani žiaden dôkaz o tom, že by vírus prežíval v hrdle štyri dni. Informáciu o tom, že by kloktanie fungovalo proti nákaze, vyvrátilo aj slovenské ministerstvo zdravotníctva na svojej facebookovej stránke.

WHO uvádza, že inkubačná doba COVID-19, tj. doba medzi nakazením sa vírusom a momentom, keď sa začnú prejavovať symptómy ochorenia, sa pohybuje v rozmedzí jedného až 14 dní, ale najčastejšie trvá približne päť dní. Svetová zdravotnícka organizácia na svojich stránkach taktiež varuje pred rôznymi nepodloženými tvrdeniami o spôsoboch, ktorými je údajne možné predchádzať nákaze koronavírusom.

Napríklad vyvracia mýtus o tom, že pravidelné vyplachovanie nosa soľným roztokom pomáha predchádzať vírovej infekcii. Profesor Brandon Brown z kalifornskej univerzity Riverside pre AFP uviedol, že kloktanie teplej vody síce môže pomôcť uľaviť od bolesti hrdla, ale nie je liekom proti novému koronavírusu.