Vnútorný audit vo Vojenských lesoch: Dôvodom sú marcové zistenia kontrolného úradu

„V súčasnosti prebieha v štátnom podniku Vojenské lesy a majetky SR vnútorný audit, ktorý si vzhľadom na precíznosť a dôkladnosť celého procesu vyžaduje náležitý čas,“ uviedla Kovaľ Kakaščíková. O výsledkoch auditu aj následne prijatých záveroch hodlá rezort informovať verejnosť hneď po ukončení celého procesu.

O porušeniach viacero zákonov vrátane zákona o verejnom obstarávaní informoval NKÚ ešte v marci tohto roku. Vtedy našlo NKÚ problémy so zákonom do tej miery, že sa mali Vojenské lesy a jeho manažéri „správať ako súkromná spoločnosť“. Úrad pre verejné obstarávanie už v minulosti rozhodol, že sú Vojenské lesy verejným obstarávateľom, čo štátny podnik podľa NKÚ nerešpektoval a odmietal s úradom spolupracovať. To bol aj jeden z dôvodov, prečo NKÚ začal kontrolu hospodárenia Vojenských lesov v rokoch 2016 až 2019.

Verejné obstarávanie podľa NKÚ Vojenské lesy zverovali externej firme, ktorej výber nebol vecne zdôvodnený a stál 80.000 eur. Rovnako tak boli vybrané advokátske kancelárie bez verejného obstarávania. Za ich služby zaplatili Vojenské lesy počas kontrolovaného obdobia takmer 735.000 eur. Problém našiel NKÚ aj pri postupovaní v nesúlade s princípmi verejného obstarávania, rovnako ako chyby pri zverejňovaní faktúr, objednávok a zmlúv v zmysle infozákona.

Za vážne zistenie považuje úrad aj „neštandardnú“ zmenu zakladacej listiny Vojenských lesov. Rezort obrany podpisom už bývalého ministra Petra Gajdoša (SNS) zmenilo hlavný predmet činnosti štátneho podniku na podnikateľský. Udiať sa tak malo v septembri minulého roku, desať dní pred oficiálnym začiatkom kontroly. Tento krok považuje NKÚ za snahu vyhnúť sa povinnostiam vyplývajúcim zo zákona o verejnom obstarávaní.