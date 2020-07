Závažné zistenie NKÚ! Tender Lesov SR rieši polícia: Slovensku hrozí, že bude musieť vrátiť 15 miliónov

Národní kontrolóri zistili okrem iného aj nesprávny prístup k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky priemerom cien z prieskumu trhu či diskriminačné podmienky verejnej súťaže.

Riziko pre Slovensko, budeme musieť vrátiť 15 miliónov?

„Alarmujúcim zistením je chýbajúce ocenenie jednotlivých položiek, hardvéru, softvéru, prác či služieb v celej dokumentácii k projektu a aj k verejnému obstarávaniu,“ povedal Mitrík. Bez týchto informácií podnik nevedel majetok správne zaúčtovať, čo v konečnom dôsledku môže ohroziť samotné financovanie projektu z fondov EÚ. Vážnym nedostatkom je aj absencia prepojenia so systémom Hasičského a záchranného zboru protipožiarnej ochrany lesov na ploche 760-tisíc hektárov. NKÚ výsledky kontroly odstúpil orgánom činným v trestnom konaní.

Zdroj: SITA

„Máme z toho taký pocit, ako keby bola súťaž vopred modelovaná a pripravovaná tak, aby sa z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vytiahli prostriedky a veľmi sa nehľadelo na účinnosť celého tohto projektu a na jeho význam pre Slovenskú republiku,“ povedal Mitrík. Predseda NKÚ upozornil na riziko, že Slovensko bude musieť vrátiť 15 miliónov eur, ktorými projekt financovala EÚ. PPA pri kontrolách v roku 2017 i 2018 však nezistila žiadne významnejšie nedostatky. Aktuálne zistenia národných kontrolórov sú však podľa predsedu NKÚ tak závažné, že znemožňujú kontrolu hospodárnosti a indikujú podozrenie na možné porušenie základných povinností pri správe cudzieho majetku zo strany zodpovedných zamestnancov štátnych lesov.

Netransparentné konanie Lesov SR sa podľa kontrolórov prejavilo pri súťaži na dodanie systému aj v tom, že do verejného obstarávania sa mohli prihlásiť len firmy, ktoré v minulosti realizovali aspoň dve rovnaké zákazky automatickej detekcie lesných požiarov, čo vyradilo záujemcov so skúsenosťami s inými detekčnými systémami. Súťaž vtedy vyhrala spoločnosť Gamo, ktorá v projekte rátala aj so subdodávkami od spoločnosti Bonul. Hoci Gamo nakoniec služby Bonulu nevyužilo, podľa Mitríka nie je vylúčené, že sa k tejto firme peniaze z projektu dostali inými cestami.

Mičovský: Je to veľký podvod a krádež

Protipožiarny kamerový systém, ktorý Lesy Slovenskej republiky obstarali za 23 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, je krádež a špekulácia, ako odčerpať finančné prostriedky EÚ. Povedal to v piatok v reakcii na zverejnené výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá sa zamerala práve na nákup tohto kamerového systému, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO). Podľa NKÚ manažéri podniku Lesy SR obstarali netransparentne a úrad výsledky kontroly posunul vyšetrovateľom NAKA.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Nemôžem to nazvať inakšie, ako podlou krádežou, špekuláciou, ktorá bola založená na predstave, že tieto kamerové systémy budú akýmsi pláštikom na to, aby sme mohli tieto peniaze odčerpať," povedal Mičovský. Minister pripomenul, že systém je predražený, neúčelný, do istej miery zbytočný. Lacnejším a efektívnejším riešením by bolo podľa neho využívanie dronov.

Generálny riaditeľ štátnych lesov Matej Vigoda dodal, že problém nastal úplne na začiatku verejného obstarávania pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky. "Určite niekto pochybil. Ja budem rád, keď toho niekoho nájdeme," povedal Vigoda. Podľa riaditeľa je denne v lesoch veľké množstvo ľudí, lesníkov aj turistov, ktorí už v súčasnosti hlásia lesné požiare približne v rovnakom čase, ako kamerový systém. Vigoda tvrdil, že takýto systém Slovensko nepotrebuje. "Z môjho pohľadu sú to maximálne neefektívne vynaložené peniaze," dodal.