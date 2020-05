Vicepremiérka o pomoci štátnemu IT: Zavádzame osem opatrení, dalo by sa ušetriť 70 miliónov

Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Nová vláda bude v prvých krokoch v štátnom IT zavádzať osem opatrení. Predstavila ich vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) na brífingu. V prvom kroku chce vicepremiérka priorizovať IT projekty a tiež stanoviť prísnejšie pravidlá pre jednotlivé rezorty. Štát by tak vedel ušetriť milióny eur.