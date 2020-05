KORONAVÍRUS Hranice sa začnú otvárať! Slovensko sa musí rozhodnuť: Začína platiť aj smart karanténa

BRATISLAVA - Vláda v týchto dňoch, kedy infekcia nového koronavírusu na Slovensku pomaly ustupuje, pristupuje k vytúženému kroku pre viacerých navrátilcov zo zahraničia. Vývoj aplikácie je definitívne vo finále a ministri spolu s premiérom a vývojárom oznámili podrobnosti, ako bude prebiehať nový model tzv. e-karantény. Do polovice júna musíme podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS) navyše vyhodnotiť možnosť úplného otvorenia hraníc s Rakúskom a Českou republikou.

Premiér Igor Matovič dnes spolu s minitrom vnútra Romanom Mikulcom a podpredsedníčkou vlády Veronikou Remišovou informovali o tzv. smart karanténe. Tá by mala začať platiť od piatka 22. mája. Minister zahraničných veci Ivan Korčok informoval, že Rakúsko a Česko otvárajú hranice od 15. júna, dovtedy sa musí Slovensko rozhodnúť, aký bude prístup z našej strany. O hraniciach s Maďarskom by sa malo debatovať koncom týždňa.

Mikulec si od smart karantény sľubuje uvoľnenie policajtov aj záchranárov

Vláda dnes zorganizovala tlačovú besedu priamo na hraničnom prechode Bratislava-Jarovce. Týkala sa tzv. smart karantény. Začal minister vnútra Roman Mikulec. "Je to malý krok pre ministra vnútra, ale veľký krok pre Slovenskú republiku. Som veľmi rád, že tu môžem stáť. Nastupuje inteligentná karanténa. Verím, že po zavedení tejto karantény, dôjde k značnému uvoľneniu štátnych karanténnych zariadení," hovorí Mikulec. Podľa neho dôjde aj k uvoľneniu stoviek príslušníkov policajného zboru a záchranárov. Mikulec zdôrazňuje, že ide o bázu dobrovoľnosti.

"V časoch krízy vidíme, či štát funguje alebo nie. Krajiny kde IT zariadenia riadne fungujú, tak krízu zvládali lepšie ako tým, ktorým nie," hovorí vicepremiérka pre informatizáciu Veronika Remišová. "Začali sa rozbiehať rôzne online formy aj vo vyučovaní. Smart karanténa je výrazným príkladom, kedy môže pomôcť štátu zvládať túto situáciu," hovorí Remišová a dodáva, že pre štát ide o lacnejšie riešenie, keďže kapacity štátnych karantén nebudú zaťažované.

"Slovensko je najúspešnejšou krajinou v boji s koronavírusom v Európe," skonštatoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Podľa neho sa boj ešte nekončí. Najväčšíe opatrenie v tomto boji proti infekcii je podľa neho práve karantenizovanie potenciálne infikovaných ľudí. V tejto súvislosti víta tento moderný spôsob karantény pre našich občanov. "Ľudia v domácej karanténe by mali nadobudnúť určitý spôsob zodpovednosti, ak by ich vlastný mobil prezadil, že opustili karanténu. Zdôrazňujeme, že nejde o sledovanie ľudí," zopakoval minister.

Fotografovanie ako dôkaz

Ten pripomenul, že novinkou v tomto prípade je aj fotografovanie samého seba kvôli tomu, aby potvrdil, že je v kontakte s mobilom a že karanténu dodržiava. Ak by občan porušil karanténu RÚVZ bude na to upozornený. Na také miesto sa podľa ministra môže vyslať buď kontrola alebo policajná hliadka. Hrozí tu dokonca pokuta do 1650 eur.

Premiér Igor Matovič pripomína, že horúce počasie láka ľudí, aby sa viac uvoľnili aj v oblasti sebaochrany a karantény. "Mnohí z EÚ na začiatku marca na nás možno aj pozerali že ako to asi zvládneme. Dnes si môžeme gratulovať. Vytvorili sme si prísnym režimom na hraniciach ostrov. Je to vlasne ochranný vál, aby sme si mohli na Slovensku čím viac slobodne žiť a aby tu bolo menej nakazených," hovorí predseda vlády. Ten varuje, že máme stále asi 330 infikovaných ľudí, ktorí stále šíria vírus a nie je potrebné sa predčasne tešiť a je potrebné sa stále chrániť vo vnútri. No ešte dôležitejšia je podľa neho práve hraničná ochrana.

Podľa Matoviča majú systém elektronickej karantény len 3 krajiny v Európe vrátane nás. "Predpokladám, že od piatka tento systém nasadíme ako tretia krajina v Európe," hovorí Matovič a zdôrazňuje, že ani také Švajčiarsko takýto systém nemá.

Systém funkčnosti vysvetlil vývojár aplikácie

Ján Bučkuliak vysvetlil systém "e-karantény". "Občania vyplnia formulár na korona.gov.sk. Následne si aktivujú a nainštalujú aplikáciu. Zosnímajú biometrické údaje tváre a mobilné zariadenie sa prepojí s počítačom. Na hranici vás hliadka vyzve na predloženie aplikácie, kde zosnímajú kód, prebehne aj dodatočné overenie aby sme vedeli, že nejde o fake aplikáciu. Následne sa presuniete do pohodlia domova, aplikácia bude snímať, že ste stále doma. Náhodným spôsobom vás vyzve, aby ste aplikácii potvrdili, že ste to vy. Ak toto občania nesplnia, bude postupovať RÚVZ ako avizoval pán minister," povedal Ján Bučkuliak, ktorý stojí za vývojom aplikácie.

Testovacia fáza mala podľa Bučkuliaka niekoľko bodov. Išlo o vlastných figurantov, nie repatriantov. "Ak sa táto fáza dokončí, čo sa dokončí zrejme dnes, nastúpia reálni repatrianti, ktorí budú spĺňať konkrétne prípady, kedy budú konkrétne prichádzať z daného regiónu," povedal Bučkuliak s tým, že aplikácia je teraz vo fáze hodnotenia spoločností Google a Apple.

Ľudia bez smartfónov majú smolu

Na vyzvanie preukázania dodržiavania karantény bol vyvinutý náhodný systém, ktorý bude robený aj systémom SMS správ, ak by danému človeku vypadol internetový signál. Bučkuliak pripomína, že e-karanténa je len jedna z možností a nie jediná. Reagoval tým aj na otázku čo s ľuďmi, ktorí nemajú smartfón, aby si aplikáciu nainštalovali. "Ak spĺňate podmienky, môžete túto štátnu karanténu absolvovať v domácej karanténe, ak niekto nemá smartfón, tak tieto podmienky nespĺňa," vysvetlil Bučkuliak.

Ľudia karanténu nemusia stráviť priamo doma ale vo formulári, ktorý na úvod vypĺňajú, uvádzajú aj miesto izolácie, kde strávia karanténu. "Môže ísť o garzónku alebo inú možnosť. Neviem či v tejto súvislosti by sme mohli brať do úvahy aj hotely," povedal vývojár Bučkuliak. "Do karantény sa môžu zapojiť aj hotely, ktoré spĺňajú aj špeciálne hygienické parametre," doplnil minister zdravotníctva. Bučkuliak ale zdôrazňuje, že ľudia musia karanténu absolvovať na mieste, kde je mobilný signál v opačnom prípade začne aplikácia dotyčného človeka viesť ako podozrivého.

Otvorenie hraníc je potrebné čím skôr vyjasniť

Slovensko si musí do polovice júna vyhodnotiť možnosť úplného otvorenia hraníc s Rakúskom a Českou republikou. V súvislosti s avizovanými lehotami otvárania hraníc zo strany susedných krajín to uviedol šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS).

Povedal to po videokonferencii ministrov zahraničných vecí SR, Českej republiky a Rakúska, teda v tzv. Slavkovskom formáte, ktorá sa týkala postupu pri otváraní hraníc i rozširovania spolupráce medzi krajinami. Korčok informoval, že s rakúskym ministrom Alexandrom Schallenbergom a českým partnerom Tomášom Petříčkom sa zhodli, že súčasná priaznivá epidemiologická situácia je dôvodom pre eufóriu, no pri otázke otvárania hraníc ju musí nevyhnutne sprevádzať zodpovednosť a opatrnosť.

To platí i v prípade scenára, že k 15. júnu pristúpi aj Slovensko k avizovanému plánu susedných krajín otvoriť hranice. "Musíme zhodnotiť, či umožníme reciprocitu, teda občanom Rakúska a ČR cestovať na Slovensko. Toto je naša domáca úloha," povedal Korčok. Dodal, že je potrebné zhodnotiť všetky riziká. "Dôležitý bude aj názor epidemiológov," zdôraznil Korčok.

Upozornil pritom na súvislosť, ktorú sprevádza otváranie hraníc susedných štátov SR s ďalšími krajinami, vrátane uvoľnenia režimu na medzinárodných letiskách. "Uvoľnenie režimu a tranzit sa potom bude týkať oveľa väčšieho územia,“ ozrejmil. Rakúskeho šéfa diplomacie sa v tejto súvislosti pýtal aj na režim viedenského letiska Schwechat. „Ubezpečil ma, že aj po uvoľnení budú na letisku vyčlenené veľké testovacie kapacity,“ dodal Korčok.

Pridať by sa malo aj Maďarsko

Zároveň avizoval, že k debate by sa malo pripojiť aj Maďarsko. Ďalšia videokonferencia o uvoľňovaní režimu na hraniciach aj so zastúpením maďarskej diplomacie by sa mala uskutočniť v piatok (22.5.), resp. najneskôr v priebehu budúceho týždňa. Slovenským občanom odporúčal v súčasnosti, v stave turbulentne aktualizovaných informácií, sledovať všetky podrobnosti k téme na webe rezortu diplomacie.

Rakúsko v rámci otvárania hraničných priechodov zrušilo od nedele (17.5.) kontroly aj na hraniciach so Slovenskom, od Slovákov však môžu Rakúšania požadovať pri vstupe negatívny test na COVID-19. Česká vláda avizovala, že voľnejší režim na svojich hraniciach a iba námatkové kontroly na hraniciach majú platiť od 26. mája, aj v tomto prípade bude potrebné mať pri sebe negatívny test na COVID-19. Obe krajiny už skôr označili polovicu júna ako termín úplného otvorenia svojich hraníc.

Kontroly na hraniciach SR naďalej trvajú, Slovensko v rámci ďalšej fázy uvoľňovania umožní od štvrtka 21. mája obyvateľom SR s trvalým alebo prechodným pobytom vycestovať na 24 hodín do ôsmich európskych krajín (ČR, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Nemecko a Švajčiarsko) bez nutnosti preukazovať sa pri návrate negatívnym testom na COVID-19, či absolvovať povinnú karanténu.

Lídri V4 sa zhodli na postupnom rušení kontrol

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a lídri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa v utorok zhodli, že majú rovnaký záujem na postupnom rušení obmedzení a kontrol na hraniciach, hneď ako to vývoj koronavírusovej pandémie dovolí. Informovala o tom agentúra Reuters.

Merkelová po videokonferencii s lídrami krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko) absolvovala ešte samostatné rokovanie s českým premiérom Andrejom Babišom. Obaja štátnici potvrdili, že chcú v pohraničnom regióne zmierniť obmedzenia pre ľudí a podniky, ak to miera infekčnosti dovolí, uviedol hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.