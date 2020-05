Prvé rokovanie tripartity na vláde: Ďalšie opatrenia! KORONAVÍRUS má byť chorobou z povolania

na Úrade vlády dnes zasadala Hospodárska a sociálna rada, o výsledkoch bude premiér Igor Matovič informovať po jej skončení

podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu a minister financií Eduard Heger budú informovať o výdavkoch bývalej vlády na informatizáciu

Matovič spolu s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom včera oznámili pomoc pre cestovné kancelárie a štát pomôže aj s platením nájmov

od stredy 20. mája začala na Slovensku 4. fáza uvoľňovania opatrení

kontroly na hraniciach sa predĺžili do 26. júna

VIDEO Premiér Matovič po rokovaní tripartity

13:55 „Pred nami stojí najväčšia ekonomikcá kríza od tridsiatich rokov minulého storočia,“ povedal Matovič.

13:50 RÚZ chce navrhnúť zmrazenie minimálnej mzdy pre budúci rok

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) bude navrhovať "zmrazenie" minimálnej mzdy na Slovensku. Uviedol to po rokovaní tripartity viceprezident únie Mário Lelovský s tým, že si „uvedomujú zodpovednosť za štátne a verejné financie“. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov majú čas na rokovania o minimálnej mzde pre budúci rok do 15. júla tohto roka.

13:41 Okrem iného bude predložený návrh, aby ochorenie COVID-19 bolo uznané ako choroba z povolania. „Ak zamestnanec bol nakazený v práci koronavírusom, chcem aby mu to bolo uznané ako choroba z povolania,“ uviedľa členka tripartity.

13:33 Konfederácia odborových zväzov predložila rozsiahly materiál na vylepšenie súčasných opatrení, ktoré platia, a na opätovné naštartovanie ekonomiky.

13:31 „Konečne sme sa dočkali a tripartita konečne zasadla,“ povedal šéf odborárov Magdoško. „Tripartita sa niesla v dobrom pracovnom duchu. V prvej časti sme sa venovali vyhodnoteniu doteraz prijatých ekonomických opatrení a návrhom na ich vylepšienie,“ uviedol.

13:30 2. Ministerstvo hospodárstva a ministerstvo práce bude rokovať o ďalších opatreniach pre podnikateľské prostredie, aby sa pri otváraní ekonomiky odbúralo čo najviac záťaže koronakrízy.

3. V čo najkratšom čas bude pripravené predĺženie zmlúv uzatvorených na dobu určitú, čím by sa zachránilo asi 400 miest v automobilovom priemysle.

13:29 Krajnika uviedol, že na rade sa doholi na troch veciach:

1. V spolupráci ministerstva práce a ministerstva financií vzniká komisia, ktorá bude riešiť zmeny v dôchodkovom systém, zmeny v daňovom zaťažení. Prizvaní budú členovia rady. „Súčasťou komisie bude riešenie zavedenia dlhodobého systému kurzarbeitu na Slovensku,“ uviedol minister práce.

13:26 Na Hospodárskej a sociálnej rade preberali už prijaté opatrenia a pripomienky k nim. „Na úvod by som chcel povedať, že dnešná diskusia bola vecná a konštruktívna, napriek tomu, že názory sme vyjadrovali otvorene, nikto nikomu neskočil do vlasov,“ uviedol Krajniak.

13:20 O malú chvíľu bude mať po rokovaní tripartity tlačovku premiér Igor Matovič spolu s ministrom práce Milanom Krajniakom a členmi rady.

12:30 Premiér zhodnotil mierny nárast nových prípadov na sociálnej sieti.

11:56 Dôležitý bude benchmarking, teda ustanovenie cien.

11:55 „Stálo to veľa peňazí a neprinášalo to výsledky,“ uviedol Heger. „Keď sa pozriete na aplikácie a stránky, ako vyzerajú, máte pocit, že cestujete v čase,“ kritizoval minister financií.

11:50 Osem opatrení pre štátne IT

1. Prioritizácia služieb (podľa toho, ako sú prioritné pre občanov).

2. Lepšia kontrola štátnych výdavkov na informačné systémy.

3. Centralizácia niektorých informačných systémov, niektoré sa nahradia a niektoré vypnú.

4. Lepšie dáta a benchmarking dát v rámci rezortov.

5. Katalogizácia všetkých informačných systémov v štáte.

6. Všetky projekty nad 5 miliónov eur budú pripravovať prototyp.

7. Zavedenie pravidiel pre nákup externistov a budovanie interných kapacít.

8. Zlepšovanie nákupov telekomunikačných služieb.

11:45 Vicepremiérka pre informatizáciu Remišová predstavila osem opatrení pre štátne IT. Vraví, že v krátkodobom horizonte prinesú úsporu 35 až 70 miliónov eur, v období siedmich rokov ušetria 95 miliónov eur.

11:25 Tripartitní partneri uviedli, že schôdza prichádza neskoro, keďže viaceré opatrenia pre podnikateľov a ďalších už boli prijaté.

11:05 Na Úrade vlády sa dnes stretli členovia tripartity. Na Hospodárskej a sociálnej rade by mali rozoberať ďalšie opatrenia na zmiernenie dosahu krízy.

Pomoc cestovným kanceláriám

Cestovné kancelárie dostanú vyše roka na to, aby vyriešili zrušené zájazdy pre situáciu okolo nového koronavírusu. Ľudia nad 70 rokov budú môcť dostať svoje peniaze za zájazdy hneď. „Cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s cestujúcimi na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021,“ uviedli v materiáli z dielne ministra hospodárstva. Ak sa tak nestane, platí, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby, najneskôr do 14. septembra 2021.

„Inšpirovali sme sa Českou republikou,“ uviedol Sulík. Takéto riešenie prijalo už 12 krajín. „Dali sme si však veľmi záležať na skupinách, ktoré budú od tohto pravidla oslobodené,“ dodal Sulík na margo toho, že ľudia nad 70 rokov môžu v prípade záujmu svoje peniaze dostať hneď. „Tam už ten jeden rok môže spôsobiť veľa, čo sa týka zdravotného stavu,“ myslí si Sulík. Na preplatenie zájazdu ihneď budú mať nárok aj tehotné ženy a ľudia, ktorí sa v dôsledku koronakrízy stali nezamestnanými. „Ak by hrozilo, že by sa nejaká cestovná kancelária dostala do insolventnosti kvôli vyplateniu tých niektorých skupín klientov, tak v tom prípade zo štátneho fondu, za týmto účelom vytvoreným, sa poskytne účelová pôžička na vykrytie cashflow,“ uzavrel premiér.

Vláda poskytne príspevok na nájom

Vláda poskytne príspevok na nájom nájomcom, ktorí mali z hygienických dôvodov zatvorené svoje prevádzky. V prípade, ak prenajímateľ poskytne nájomcovi 50-percentnú zľavu, zvyšných 50 % doplatí štát. Ak prenajímateľ poskytne len 20-percentnú zľavu, rovnakým podielom prispeje aj štát a zvyšných 60 % zaplatí nájomca v splátkach, rozložených na 48 mesiacov. Ak prenajímateľ neodpustí nájomcovi nič, nájomca splatí nájomné rozložené tiež na 48 mesiacov.

Vládna garnitúra chce takto prenajímateľov priviesť k tomu, aby určitú časť nájmu odpustili, budú tak mať nájomné vyplatené skôr. „V prípade, ak prenajímateľ zľaví z nájmu 50 % za obdobie, keď mal nájomca zatvorenú svoju prevádzku, tak druhú časť bude tvoriť príspevok štátu, čiže štát preplatí zvyšok nájmu a nájomca nebude v tom prípade platiť nič. Z informácií, ktoré máme, tak toto bude na Slovensku najbežnejšia situácia,“ vysvetlil Matovič.

Ďalšou možnou situáciou podľa premiéra môže byť, že prenajímateľ nie je až taký ústretový a dá zľavu z nájomného 40 %, štát tak prispeje na nájom tiež 40 %. „Nájomcovi zostane zaplatiť 20 % z nájmu s tým, že bude mať rozložené splátky nájmu na 48 mesiacov, počas ktorých nebude môcť prenajímateľ nájom zvyšovať ani dať nájomcovi výpoveď,“ priblížil ďalej predseda vlády SR. Tretia možná situácia môže podľa Matoviča nastať, ak prenajímateľ nemá žiadne pochopenie pre nájomcu a chce mať všetko nájomné zaplatené. „V tom prípade by nájomca musel splatiť všetko, ale mal by to rozložené na 48 mesiacov s tým, že nájomcovi nemôže 48 mesiacov dať výpoveď a taktiež mu nebude môcť nájom zvyšovať počas 48 mesiacov,“ doplnil premiér.