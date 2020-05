KORONAVÍRUS Richard Raši: Pokračovanie v núdzovom stave je obchádzaním ústavy, nie je na to dôvod

"Neexistuje jediný relevantný dôvod, aby núdzový stav pokračoval aj po uplynutí jeho lehoty," zdôraznil Raši a odvoláva sa na ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tvrdí, že v zmysle legislatívy môže núdzový stav trvať len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

Vláda podľa Rašiho obmedzuje osobné slobody ľudí a núdzový stav jej vlastne vyhovuje. "Napríklad preto, lebo v núdzovom stave je zákaz zhromažďovania sa, zákaz štrajkov," podotkol s tým, že vláda môže mať aj osobný motív, pretože sa obáva, že by mohli ľudia svoje znepokojenie prísť vyjadriť do ulíc. Raši tiež poukázal na slová ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), že zdravotníctvo už by malo fungovať klasicky ako pred koronakrízou. Podčiarkol aj to, že nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 na Slovensku je minimálny a núdzový stav rušia aj okolité krajiny.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) po stredajšom (27. 5.) rokovaní vlády nevylúčil prípadné zrušenie núdzového stavu ani jeho opätovné vyhlásenie. "Možno si budeme môcť dopriať letnú pauzu, že nebude núdzový stav, a potom na jeseň budeme rýchlo prijímať núdzový stav, lebo budeme musieť brzdiť rozmáhanie sa vírusu," povedal. Možnosti opätovného vyhlásenia núdzového stavu po uplynutí zákonnej lehoty sú podľa neho otázkou na právnikov.