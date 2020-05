KORONAVÍRUS Slováci sa môžu dostať do Chorvátska, ak tam vlastnia nehnuteľnosť či loď

BRATISLAVA – Slováci sa môžu v súčasnosti dostať do Chorvátska, ak tam vlastnia nehnuteľnosť či loď. Teda nie ako štandardní turisti. Uviedol to prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák. Zdôraznil, že režim na hraniciach jednotlivých európskych krajín sa v súvislosti s ochorením COVID-19 výrazne líši.

Do Chorvátska môžu Slováci pricestovať cez Rakúsko a Slovinsko. "V Rakúsku je potrebné v prípade kontroly preukázať sa negatívnym testom na COVID-19, nesmie by však staršie ako štyri dni. To isté platí aj pri ceste z Chorvátska späť po tej istej trase," ozrejmil Harbuľák.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Priblížil, že pravidlá sú iné pre nákladnú dopravu a iné pre osobnú dopravu, respektíve pre fyzické osoby, ktoré chcú z pracovného, súkromného alebo iného dôvodu navštíviť danú krajinu. "V týchto dňoch zaznamenávame výraznejšie uvoľňovania týchto režimov v niektorých krajinách, no mnohé uvoľnenia sú stále podmienené vývojom ochorenia v danej krajine či susedných krajinách, a môžu sa meniť," podotkol. Práve preto odporúča sledovať stránky a aktuálne informácie na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.