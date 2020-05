Ministerka spravodlivosti nemá vedomosť, že by bola dohoda o spôsobe voľby generálneho prokurátora

BRATISLAVA - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nemá vedomosť, že by v rámci koalície zatiaľ prebehla dohoda o spôsobe voľby generálneho prokurátora. Uviedla to pred štvrtkovým rokovaní vlády.

„Jedna možnosť je tá, že to prebehne v zmysle programového vyhlásenia vlády aj bez toho, aby sa menil zákon,“ uviedla ministerka. Druhý variant vidí v tom, že sa zákon meniť bude, avšak pri ňom nevidí zatiaľ možnosť na využitie skráteného legislatívneho konania. To by sa však dalo podľa ministerky vyriešiť aj tak, že bude zmena spôsobu voľby generálneho prokurátora novelizovaná cez poslanecký návrh zákona.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová minulý týždeň uviedla, že by mohla byť zmena zákona účelová, ak by bola robená iba pre advokáta Daniela Lipšica. Toho spomenuli ako možného kandidáta predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Z ostatných kandidátov sa spomínajú prokurátori Ján Šanta, Maroš Žilinka, Ján Hrivnák, Vasiľ Špirko alebo Jozef Čentéš. Súčasnému generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi sa končí funkčné obdobie v júli.