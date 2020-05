Voľba generálneho prokurátora rozhádala poslancov: Lipšic prelomil mlčanie! Pellegrini kritizuje návrh vlády

Šeliga na úvod mítingu pripomenul charakter strán, ktoré pred voľbami sľubovali očistu od mafie a korupcie. "Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, po nahrávke Trnku a Kočnera, po tom, čo robila pani Jankovská. To všetko nám ukazuje, že musíme v tomto zápase nielen pokračovať, ale aj pritvrdiť," hovorí Šeliga. "V programovom vyhlásení vlády hovoríme o otvorení spôsobu voľby GP po vzore výberu sudcov ústavného súdu," hovorí Šeliga o tom, ako sa bude meniť voľba generálneho prokurátora. Podľa neho ide o najdôležitejšiu voľbu tohto roka.

VIDEO Tlačová konferencia skupiny vládnych poslancov k voľbe GP:

Šeliga prirovnal spôsob voľby aj so zahraničím

Šeliga vizuálnou pomôckou aj prirovnal spôsob voľby generálnych prokurátorov aj v zahraničí v rámci EÚ. Dokladá tým, že napríklad piati z 27 európskych generálnych prokurátorov predtým nikdy nepôsobili v oblasti prokuratúry.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Presné podmienky prezradila Hajšelová

Petra Hajšelová zo Sme rodina sa k iniciatíve pridala a zreferovala podrobnosti. "Navrhujeme, aby za generálneho prokurátora mohol byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do NR SR, má minimálne 40 rokov, dosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti práva, nie je členom žiadnej politickej strany alebo hnutia a má minimálne 15-ročnú prax v oblasti práva," priblížila podmienky Hajšelová.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Alojz Baránik pripomína kľúčovú prioritu. "Aby svojimi morálnymi zásadami poskytol záruku, že bude svoju funkciu vykonávať so zákonom," pripomína Baránik zo SaS.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Pellegrini označil zákon ako "Lex Lipšic"

Vládna iniciatíva ohľadom zmeny spôsobu voľby generálneho prokurátora sa prirodzene stala terčom kritiky opozície. Peter Pellegrini zo Smeru si myslí, že zákon by mal dostať názov "Lex Lipšic".

VIDEO Reakcia Petra Pellegriniho na zmenu voľby GP:

Pellegrini kritizuje návrh vládnych poslancov na zmenu voľby generálneho prokurátora. Vraví, že zákon by mal dostať názov „Lex Lipšic“. „Jediným cieľom tohto zákona je to, aby sa Daniel Lipšic mohol stať generálnym prokurátorom a potom pomohol splniť predvolebné sľuby vládnych strán o zatváraní politických oponentov,“ vyhlásil Pellegrini na reakčnej tlačovej konferencii.

Podpredseda parlamentu Pellegrini sa ale prekvapivo zastal aj jedného z členov vlády. „Je zarážajúce, že tento návrh musia predkladať poslanci vládnej koalície, lebo ministerka spravodlivosti, ktorá je jedna z posledných príčetných ľudí vo vláde, sa nechce pod to podpísať,“ myslí si Pellegrini.

Lipšic to na kandidatúru nevidí

Daniel Lipšic v tejto chvíli nevidí dôvod uvažovať nad kandidatúrou za generálneho prokurátora. Pripomína, že podľa súčasného zákona sa o funkciu môžu uchádzať len prokurátori. Toto rešpektuje a špekulácií okolo zmeny zákona a jeho prípadnej kandidatúry sa nemieni zúčastňovať.

Zdroj: Topky/Peter Korček

"Nad zákulisnými ťahmi nepremýšľam," povedal novinárom Lipšic, ktorý sa spomína ako jeden z možných kandidátov na generálneho prokurátora. Kandidatúru neprokurátorom by mala umožniť zmena zákona, ktorú predložili koaliční poslanci do Národnej rady SR. Lipšic to nekomentuje, špekulácie považuje za kontraproduktívne.

Na otázku, či ho niekto už s ponukou na kandidatúru oslovil, odpovedal, že rozhovory sú medzi politikmi. "V poslednej dobe som s nikým priamo nekomunikoval," doplnil s tým, že nie je rozumné odpovedať na špekulatívne otázky.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga zároveň odmietol, že by bola v koalícii zhoda na jednom mene. „Žiaden človek vopred nie je vybraný,“ povedal na margo medializovanej zmeny voľby GP. Šeliga tiež zopakoval, že otvoriť prokuratúry pre neprokurátorov nie je nič nové ani rámci Európskej únie. Podľa jeho slov sa s tým zhoduje dokonca aj Benátska komisia. „Boja sa, že do čela prokuratúry príde človek, žena alebo muž, ktorý nebude hľadieť na to, kto je aktuálne pri moci," reagoval Šeliga na kritiku z radov opozície.