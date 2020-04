Truban by mal vysvetliť pochybnosti o svojich majetkových pomeroch, vraví Šeliga

BRATISLAVA - Predseda Špecializovaného trestného súdu Michal Truban by mal vysvetliť pochybnosti súvisiace s jeho majetkovými pomermi. Myslí si to podpredseda parlamentu Juraj Šeliga. Truban sa opätovne uchádza o funkciu šéfa tohto súdu. Svoje výhrady Šeliga zašle výberovej komisii, aby sa nimi na vypočutí Trubana zaoberala.

Šeliga upozornil, že Truban vlastní penzión v obci Štiavnické Bane, no nie je jasné, či nie je faktickým skrytým konateľom penziónu, čo je podľa podpredsedu NR SR v príkrom rozpore so zákonom o sudcoch a prísediacich. Truban by mal tiež vysvetliť, ako sa dostal k svojím nehnuteľnostiam a pozemkom a odkiaľ na ne získal financie. "Mal by to vysvetliť, aby sa preukázalo, že všetok svoj majetok získal legálnym spôsobom," vysvetlil Šeliga na stredajšej tlačovej konferencii.

Šeliga vyzval verejnosť, aby akékoľvek podozrenia týkajúce sa sudcov adresovala Súdnej rade SR a ministerstvu spravodlivosti. Dodal tiež, že pri ostatných kandidátoch na šéfa ŠTS nemá tento typ podozrení. Pripomenul, že tento súd rieši v krajine tie najťažšie kauzy, korupciu, úkladné vraždy či mafiánske organizované skupiny.

O funkciu predsedu ŠTS sa uchádzajú okrem Trubana Ján Buvala, Ján Hrubala a Igor Králik. Výberová komisia má formou pohovoru overiť predpoklady a schopnosti uchádzača zabezpečiť riadny výkon súdnictva a správu súdu. Súčasnému predsedovi súdu sa končí funkčné obdobie 10. júna, vo funkcii je od novembra 2015.