KORONAVÍRUS Pre deti zdravotníkov otvoria v Považskej Bystrici materskú školu

POVAŽSKÁ BYSTRICA - Zdravotnícki pracovníci Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici nebudú musieť od pondelka (4. 5.) zostať doma so svojimi maloletými deťmi, ale môžu sa opäť zapojiť do práce. Mesto pre ich deti otvorí jednu materskú školu.

Podľa riaditeľa NsP Igora Steinera po uzatvorení materských a základných škôl musela časť zamestnancov zostať doma. Vedenie nemocnice požiadalo mesto o zriadenie denného centra. Radnica preto od pondelka 4. mája dočasne otvorí v priestoroch materskej školy na Dukelskej ulici opatrovateľské zariadenie pre deti zdravotníkov.

„Už dlhší čas riešime problematiku umiestnenia detí pracovníkov nemocnice. Na zasadnutí krízového štábu sme odsúhlasili vznik opatrovateľského zariadenia pre deti predškolského a školského veku v priestoroch materskej školy, ktorá sídli len niekoľko metrov od nemocnice. Celkovo tam bude možné do štyroch tried umiestniť 24 detí, pričom v jednej ich môže byť maximálne šesť a rozdelené budú podľa veku. Nemôžeme si dovoliť, aby nemocnica mala z dôvodu ošetrovania člena rodiny kľúčových zamestnancov doma,“ uviedol primátor Považskej Bystrice Karol Janas.

Otvorenie zariadenia odsúhlasila aj riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici Renáta Beníková. „Bude to zariadenie, ktoré bude fungovať ako detský klub pre deti od troch do desiatich rokov. Musia tam byť dodržané všetky hygienicko – epidemiologické požiadavky ako ranný detský filter, kde sa bude monitorovať telesná teplota a celkový zdravotný stav dieťaťa. V prípade, že bude zvýšená teplota alebo nejaké respiračné ochorenie, nebude možné dieťa prijať do zariadenia,“ priblížila Beníková s tým, že v zariadení budú denne dezinfikovať priestory, hračky a všetky pomôcky.

Opatrovateľské zariadenie pre deti bude otvorené v pondelok až piatok od 6.00 do 16.00 h, stravu zabezpečia kuchárky z materskej školy. „Deti rozdelíme do tried podľa veku. Aktuálne máme z nemocnice 14 žiadostí, desať miest teda ešte zostáva voľných. Prioritne vyhovieme zdravotníkom, no túto službu môžu využiť aj zamestnanci záchranných zložiek prvého kontaktu,“ uzavrel primátor.