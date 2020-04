Vláda chce znížiť emisie z domácich kúrenísk: Plánuje zaviesť kontroly znečisťovateľov

BRATISLAVA - Vláda sa chce zamerať na konkrétne opatrenia, aby znížila emisie z domácich kúrenísk. Plánuje zaviesť dvojstupňovú kontrolu znečisťovateľov. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti životného prostredia.

V obciach s vysokým podielom emisií chce vládny kabinet zabezpečiť cielenú infokampaň. Znečisťovateľov ovzdušia chcú kontrolovať na dvoch stupňoch. V prvom kroku dostane znečisťovateľ upozornenie. "Pri opakovanom podozrení bude umožnený vstup štátnemu dozoru k spaľovaciemu zariadeniu a možnosť odobrať vzorku popola ako dôkazného materiálu pre ďalšie správne konania," uvádza sa v PVV.

Vláda chce taktiež presadzovať podporu nákupu emisne efektívnejších kotlov na vykurovanie pre domácnosti. Na trhu budú môcť byť podľa PVV len kotly, ktoré budú spĺňať prísne emisné pravidlá. Informovanie verejnosti o kvalite a stave ovzdušia plánuje vláda zlepšiť. Mala by byť zavedená povinnosť zverejňovať výsledky klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia v lokalitách, ktoré majú vhodné klimatické podmienky na liečenie. Zvýšiť by sa mal aj počet zariadení, ktoré merajú kvalitu ovzdušia. Na aromatické uhľovodíky benzo(a)pyrén by mali byť zavedené krátkodobé limity.

Cieľom vládneho kabinetu je aj znižovanie emisií skleníkových plynov a zlepšenie adaptácie Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Vláda chce podporiť aj ekologickú poľnohospodársku výrobu. V PVV sa okrem iného uvádza, že "vláda zvýši investície do mitigačných a adaptačných opatrení z predaja emisných povoleniek".

Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality chce vláda revidovať Nízkouhlíkovú stratégiu a Národný integrovaný energetický a klimatický plán. Chce tiež prijať zákon o zmene klímy a podporiť decentralizáciu a dereguláciu energetiky.