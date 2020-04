Mimoriadny výbor kvôli KORONAVÍRUSU v DSS: Smer kritizuje vládu, samé hádky! Ministri to popreli

VIDEO Tlačová konferencia Smeru po prerušení výboru:

Ministerstvá sa podľa Tomáša naťahovali priamo na výbore

Podľa Erika Tomáša nešlo o pokojné dianie na výbore, ale o napäté. "Škoda, že ste nemohli byť svedkami tejto udalosti. Ministerstvo práce a ministerstvo zdravotníctva sa medzi sebou naťahovali, kto má za túto situáciu zodpovednosť," hovorí Tomáš. Ten opakovane oceňuje ostražitosť vlády v kontexte rómskym osadám, no podľa neho sa vláda nedostatočne zaujíma práve o zariadenia DSS v Martine či Batizovciach.

"Našich klientov v zariadeniach budú testovať rýchlotestami," hovorí Tomáš, pričom pripomenul, že tieto testy Matovič v minulosti kritizoval. "Jedna vec ma zaujala na výbore. Aj ja som viedol súboj s ministerstvom zdravotníctva v minulosti, ale bol som prekvapený, aké hlboké rozdiely majú teraz predstavitelia jedného a druhého rezortu," hovorí exminister Ján Richter a dodal, že stojí na strane ministerstva práce.

Richter chce stretnutia na mesačnej báze, Tomáš hovorí o hádke

Richter hovorí o nutnosti prípravy krízových plánov, aby zariadenia fungovali. "Musí to byť zabezpečené aj tak, aby boli veci v súlade so zákonníkom práce," doplnil Richter s tým, že toto by nemalo byť jednorazové stretnutie, ale aby to bol mesačný odpočet, aby vedel výbor priamo reagovať.

Priebeh výboru mal byť podľa Tomáša venovaný hádke medzi ministerstvami práce a zdravotníctva o tom, čo majú robiť. Ten spomenul aj Soňu Gáborčákovú, ktorá podľa jeho slov prosila ministerstvo zdravotníctva, aby sa konečne začalo konať. "Na výbore sme sa preto nestihli dostať ani k systémovým opatreniam, lebo sme sa pozerali len na to, čo sa tam deje," skonštatoval sklamaný Tomáš.

Žitňanská hovorí o konštruktívnej debate na výbore

Jana Žitňanská ako predsedníčka výboru pre sociálne vecí hovorí, že na výbore, naopak, prebehla konštruktívna debata a výbor je momentálne prerušený. Uviedla to po boku Juraja Drobu, Mareka Krajčiho a Milana Krajniaka. "Členom ústredného krízového štábu by sa mal stať aj zástupca domova sociálneho zariadenia," uviedla.

Milan Krajniak mal na výbore predložiť materiál s prehľadom o DSS na Slovensku. Podľa neho sa budú testovať všetci klienti a zamestnanci sociálnych služieb. "Považujem to za veľmi pozitívnu správu," uviedol Krajniak. Ten predpokladá, že sa v rokovaní bude pokračovať a počas budúceho týždňa zodpovedajú viaceré otázky.

Krajčí oceňuje postup zariadení, výboru sa zúčastnil aj Droba

Podľa Krajčího sa aj v ostatných krajinách stretávajú s prípadmi, kedy sa nákaza dostala do týchto domovov. "V spolupráci so štátnymi nemocnicami dochádza k presunu klientov, ktorí majú ťažký priebeh ochorenia COVID-19," konštatuje minister zdravotníctva Krajčí.

Juraj Droba ocenil, že na výbor bol pozvaný aj on ako zástupca kraja. "Ešte pred potvrdením prvého prípadu sme v DSS vykonali množstvo preventívnych opatrení. Krízový štáb zasadol ešte pred voľbami. Bratislavský kraj žiaľ nemá právomoci vydávať zákazy na svoje podriadené inštitúcie," konštatuje Droba. Ten hlavného hygienika Jána Mikasa vyzval na ďalšie opatrenia.

Žitňanská dodala, že výbor bol prerušený, lebo si potreboval prediskutovať viaceré otázky.

Výbor žiadali už v piatok pred týždňom

Smer už pred týždňom avizoval zvolanie mimoriadného výboru pre sociálne veci ohľadom situácie v dome sociálnych služieb v Pezinku. Vzniklo tam totiž nové ohnisko infekcie koronavírusu. Starší ľudia nad 65 rokov pritom patria do rizikovej skupiny ľudí, ktorí túto chorobu znášajú najťažšie. "Položme si otázku, či je zlyhanie v DSS v Pezinku zlyhaním celého štátu alebo celého VÚC, konkrétne pán Droba," povedal predseda Smeru Robert Fico ešte minulý týždeň v piatok na adresu vedenia Bratislavského samosprávneho kraja.

Na výbore chceli klasť otázky

"Chceme zistiť, čo presne sa stalo v Pezinku a aké dôsledky to bude mať na ďalšie zariadenia na Slovensku. Smer ide preto vytvoriť štandardnú parlamentnú aktivitu, aj keď máme väčšinu," vyhlásil Fico s tým, že na mimoriadnom výbore sa budú pýtať dôsledne mnohé otázky. "Rozhodli sme sa zvolať výbor aj kvôli ďalším pribúdajúcim informáciám o ďalších sociálnych domovoch na Slovensku," doplnil ho vtedy aj Erik Tomáš.

DSS Pezinok je od soboty 11. apríla v karanténe a v okolí domova je ochranné pásmo. V uplynulých dňoch tam totiž bolo pozitívne testovaných viacero klientov a pracovníkov na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, a boli zaznamenané aj prvé úmrtia. V tejto súvislosti odvolal vo štvrtok 16. apríla predseda BSK riaditeľku domova Violu Schmidtovú. Polícia pre situáciu v DSS Pezinok začala trestné stíhanie za prečin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

Po potvrdení prvého výskytu nového koronavírusu v DSS Pezinok prešli testovaním na COVID-19 všetci zamestnanci aj klienti. Pozitívne testovaní klienti sú fyzicky oddelení od tých s negatívnym výsledkom. "Tým sa aj riziko prenosu vírusu znížilo na minimum. Samosprávny kraj rozhodol, že centrum COVID-19 v Pezinku nevznikne," podotkla hovorkyňa BSK Lucia Forman.