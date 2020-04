KORONAVÍRUS Trenčín spustil starostlivosť o deti zamestnancov fakultnej nemocnice

TRENČÍN - Mesto Trenčín spustilo starostlivosť o deti zamestnancov fakultnej nemocnice (FN) v neďalekej škôlke. Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka je zatiaľ škôlka k dispozícii pre 11 detí od troch do desiatich rokov, na budúci týždeň by mal ich počet stúpnuť na 21.

Deti sú podľa neho v dvoch skupinách – v jednej triede päť a v druhej šesť detí, aby boli dodržané všetky bezpečnostné a medicínske pravidlá. "Budú sa striedať štyri učiteľky materských škôl, aby všetko spĺňalo potrebné kritériá. Nie je to otváranie žiadnej škôlky. Je to služba mesta pre nemocnicu, lebo nápor na zdravotníctvo môže byť ešte veľmi veľký. A dobré sestry a lekári budú potrební. Preto je toto najmenej, čo môžeme ako mesto pre fakultnú nemocnicu urobiť," povedal Rybníček.

Doplnil, že o starostlivosť o deti sa môžu uchádzať tiež zdravotné sestry zo záchrannej zdravotnej služby aj lekári, ktorí nepracujú priamo v nemocnici, ale pomáhajú v regióne či v meste. "Sme radi, že nemocnica sa postará o stravu pre deti, a uvidíme, či budú pribúdať. Keby detí bolo veľké množstvo, v meste je dosť priestorov. Aj ten počet 11 a na budúci týždeň 21 je pomerne slušný, ale sme na to pripravení," podotkol trenčiansky primátor.

Ekonomický riaditeľ FN Trenčín Marek Šedík ocenil, že vďaka mestu môžu rodičia detí poskytovať pacientom nemocnice zdravotnú starostlivosť. "Nemocnica zabezpečuje deťom aj stravovanie - neskoré raňajky, obed a olovrant. Deti aj s personálom, ktorý sa o ne stará, majú k dispozícii všetky ochranné pomôcky. Týmto spôsobom sa pripravujeme aj na to, že možno bude situácia do pár dní horšia a budeme týchto ľudí v nemocnici o to viac potrebovať. Práceneschopných zamestnancov a zamestnancov, ktorí opatrujú člena rodiny, je dosť. Táto možnosť je určite vítaná a rodičia sú radi, že si zaopatria deti. V tejto chvíli sa to týka len zamestnancov nemocnice," vysvetlil Šedík.

Každé ráno deťom zmerajú teplotu

O deti zamestnancov nemocnice sa podľa riaditeľa školských zariadení mesta Trenčín Rastislava Masaryka postarajú každý pracovný deň od 6.30 h do 16.30 h. "Učiteľky majú teplomery, ktorými každé ráno deťom zmerajú teplotu. Takisto aj personál si bude merať teplotu a bude si ju zapisovať. Čo sa týka detí, žiadali sme od rodičov podpísané vyhlásenie, že dieťa netrpí ochorením, pre ktoré by nemohlo byť prijaté do tohto zariadenia," dodal.

"Vážime si, že sme dostali takúto možnosť od zamestnávateľa. Pretože prevádzka musí byť zabezpečená a nie každý má možnosť zabezpečiť si stráženie aj doma. Takže sme veľmi radi, že tu môžeme doniesť deti. Mám dve školopovinné, prváka a tretiačku. Doma by samy zostať nemohli a som veľmi rada, že je táto možnosť," povedala zdravotná sestra Veronika Gogová.