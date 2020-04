KORONAVÍRUS Nemecko po mesiaci otvorilo niektoré obchody

Otvorenie obchodov povolila spolková vláda. Niektoré spolkové krajiny si tieto nariadenia prispôsobili - napríklad Durínsko otvorí obchody až vo štvrtok. Vo väčšine spolkových krajín sa v pondelok otvorili kníhkupectva, autoservisy či predajne bicyklov. V niektorých spolkových krajinách takisto zoologické záhrady.

V Berlíne, Sasku a Brandenbursku čiastočne otvorili školy, aby sa v nich mohli konať maturity či iné záverečné skúšky. Plošne by sa školy mali začať postupne otvárať 4. mája. Nad otvoreniami škôlok sa naďalej v krajine vedie diskusia. V pondelok by sa mala začať stretávať pracovná skupina, ktorá by mala rozhodnúť o dátume a spôsobe, akým sa otvoria.

Minister hospodárstva Peter Altmaier vyzval na jednotu medzi spolkovými krajinami. "Nemôžeme okolo seba behať ako sliepky a predbiehať sa v sprísňovaní či uvoľňovaní," povedal minister pre denník Bild. "Ak vydržíme, môžeme sa vyhnúť ďalším obmedzeniam," uviedol Altmaier. "Preto je spoločný postup spolkovej vlády a krajinských vlád tak dôležitý," dodal.

Sasko v pondelok ako prvá spolková krajina opäť povolilo náboženské zhromaždenia. V Sasku takisto platí povinné nosenie rúšok alebo inej ochrany tváre. K rovnakému kroku pristúpili aj niektoré mestá. V Meklenbursku-Predpomoransku by rúška mali byť povinné od budúceho týždňa.

Ochranu tváre odporúča aj spolková vláda. Na spolkovej úrovni však povinné nie sú. Podľa webového portálu Berlin Spectator by spolková vláda spoločne so spolkovými krajinami mali posúdiť situáciu 30. apríla, keď sa očakávajú rozhodnutia o ďalšom postupe.