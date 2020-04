Prieskum dôvery politikov a Kotlebova potupa: V parlamente by sa ocitli progresívci už aj bez Spolu

Obidva prieskumy agentúra AKO uskutočňovala v dňoch 14. až 17. apríla 2020, teda minulý týždeň. Išlo o klasické telefonické dopytovanie. V obidvoch prieskumoch tvorilo výskumnú vzorku 1000 respondentov. V tom prvom boli respondenti postavení k otázke: „Prečítam vám teraz mená niektorých politikov a vy, prosím, pri každom z nich povedzte, či je pre vás dôveryhodný alebo nie.“

Zdroj: Agentúra AKO

Čaputová pokorila Kisku, Kotlebovi nedôverujú najviac

Z výsledkov je evidentné, že na čelo rebríčka sa s rekordným percentom dôveryhodnosti posadila hlava štátu Zuzana Čaputová so ziskom 83,5 percent, čo je číslo, ktoré nedosiahol ani Andrej Kiska po nástupe do funkcie v roku 2014. Čaputovej nedôverovalo 12,3 percenta respondentov.

Nasleduje ju premiér Igor Matovič s dôverou 64,7a nedôverou 31,7 percent. Na treťom mieste skončil predseda NR SR Boris Kollár, za ním volebný líder Smeru Peter Pellegrini, na piatom mieste je minister hospodárstva Richard Sulík a na samom konci rebríčka dôvery skončil predseda extrémistickej ĽSNS Marian Kotleba so ziskom len 19,6 percent a s vysokou nedôverou 74,2 percenta.

Voľby by vyhralo OĽaNO, Progresívci by boli už v parlamente aj sami

Aj v druhom prieskume AKO tvorilo výskumnú vzorku 1000 respondentov, no išlo o klasický prieskum politických strán, kde sa odpovedalo na otázku: „Aj keď to technicky teraz nie je možné, skúste si predstaviť, že by sa konali najbližší víkend voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorej politickej strane by ste dali váš hlas? Prečítam vám v náhodnom poradí zoznam všetkých kandidujúcich strán.“

Zdroj: Agentúra AKO

Ak by sa voľby konali počas uplynulého víkendu, vyhralo by ich hnutie OĽaNO so ziskom 29,9 percenta, čo je o vyše 4 percentá viac, než malo vo výsledku parlamentných volieb 2020. Na druhom mieste sa umiestnil už opozičný Smer so ziskom 18,3 percenta, ktorý vlastne skopíroval volebný výsledok. Iné to je v prípade Sme rodina, ktorá oproti voľbám vyskočila až na 10 percent a takisto aj SaS (9,7 percent).

Strata kotlebovcov a Beblavého hnutie hlboko pod kvórom

Prekvapenie sa však koná na piatom mieste. AKO pristúpilo k oddeleniu strán Progresívne Slovensko a Spolu. Výsledkom je, že PS by sa v parlamente ocitlo už aj samo so ziskom 6,5 percenta a dostalo byt tak 12 mandátov. Pokles zaznamenali Kotlebovci-ĽSNS a v prieskume získali 6,4 percenta, čo je viac ako jednopercentná strata oproti voľbám.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

AKO navyše potvrdilo už avizované padajúce čísla Za ľudí a aj v tomto prieskume by dostali len rovné 3 percentá dôvery. Prepad by zaznamenala aj strana SPOLU - Občianska demokracia, ktorú viedol Miroslav Beblavý a získala len necelé percento dôvery.