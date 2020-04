Do programového vyhlásenia sa dostalo veľa dobrého, budeme dobrým partnerom, tvrdí Kollár

BRATISLAVA - Hnutie Sme rodina vždy dodržalo to, čo sľúbilo. Vyhlásil to predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár s tým, že do programového vyhlásenia vlády (PVV) sa dostali všetky priority, ktoré poslanci hnutia presadzovali aj v predchádzajúcom volebnom období.

"Je tam veľmi veľa zákonov smerujúcich k ľuďom. Je to dobre urobené PVV a v kontexte toho, že sme mali na to málo času, sme ho pripravili dobre. Táto vláda nemala žiadny čas, musela okamžite konať pre nový koronavírus," vyhlásil Kollár. Program podľa neho obsahuje 120 strán kvalitných návrhov. "Našou prioritou sú sociálne veci. Vláda si zakladá aj na boji proti korupcii. Chcem dať týmto odkaz, že si ľudia môžu byť istí, že keď sme niečo povedali, tak sme to dodržali," doplnil Kollár, že tohto princípu sa budú poslanci držať aj naďalej.

Súčasná kríza v dôsledku pandémie nového koronavírusu podľa predsedu parlamentu rozvracia ekonomiku a ohrozuje rodiny. "Budeme im musieť pomôcť, je to len na nás 150 poslancoch, ako sa zachováme a akú sociálnu sieť utkáme. Keby sme mali vyrovnané rozpočty, tak by sme vedeli sieť utkať podstatne hustejšiu. Bohužiaľ, v čase prebytkov my sme hýrili, šafárili a zadlžovali sa. Nedokázali sme mať vyrovnaný rozpočet," skonštatoval smerom k bývalej vláde Kollár.

"Pokiaľ by sme mali plnú špajzu, vedeli by sme ďaleko viac ľuďom pomôcť," tvrdí Kollár. Vďaka Európskej únii sa bude dať financovaniu pomoc. "Preto sme museli pristúpiť k okamžitému prijímaniu COVID-19 zákonov. Cez to všetko po nociach sme pracovali na PVV, aby bol konsenzus," povedal Kollár. Nie každá koaličná strana je podľa neho úplne na 100 percent spokojná. "Nie sme úplne jednotní, to však neznamená, že sme zlý partner. Budeme dobrým partnerom tejto vládnej koalícii, pre nás sa táto vláda nerozpadne. V rámci umenia možného sme sa snažili čo najviac dostať do PVV," sľúbil v pléne Kollár.

Vláda je podľa neho povinná pomôcť ľuďom v čase krízy

Vláda je podľa neho povinná pomôcť ľuďom v čase krízy. "Slovensko sa ukázalo ako premiant pri zmrazovaní ekonomiky. Boli sme najrýchlejšie reagujúci. Pevne verím, že spolu sa budeme snažiť rovnako efektívne a zodpovedne ekonomiku rozmraziť, aby škody boli, čo najmenšie," doplnil Kollár. Apeloval na ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO), aby "sa teraz vykašľal na čísla" a vláda pomáhala ľuďom. "Všetkých vás vyzývam, aby ste našli v sebe zodpovednosť, disciplínu, empatiu a spolupatričnosť s národom," adresoval poslancom v parlamente Kollár.

Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) skonštatoval, že v sociálnej oblasti je veľa opatrení, s niektorými aj súhlasí, ale je zvedavý, kde na ne nájde vláda peniaze, lebo opatrenia podľa neho prekračujú možnosti štátneho rozpočtu. "Chýba mi garancia sociálnych opatrení, ktoré prijali naše vlády. Sľubovali ste nerušenie našich opatrení, nepresadili ste to," adresoval Tomáš predsedovi NR SR. Ten však reagoval, že sociálne výhody sa meniť nebudú. "Vie o tom aj koalícia, náš postoj sa nemení," dodal Kollár.