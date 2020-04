Prvý povolebný PRIESKUM strán: Kollár počas KORONAKRÍZY stúpol, prepad Za ľudí

BRATISLAVA – Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v polovici apríla, zvíťazilo by hnutie OĽaNO, na druhom mieste by skončil Smer s miernym nárastom preferencií. Do parlamentu by sa dostalo šesť strán a hnutí. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus pre televíziu Markíza.

Parlamentné voľby by podľa prieskumu agentúry Focus vyhralo hnutie Igora Matoviča OĽaNO. Hnutie by dosiahlo takmer identický výsledok ako vo voľbách.

Voľby by vyhral Matovič

Na druhom mieste skončil opozičný Smer-SD so ziskom 21,8 percenta hlasov. Oproti volebnému výsledku by si strana polepšila. Nárast preferencií zaznamenalo aj hnutie Borisa Kolllára Sme rodina, ktoré by volilo 11,5 percenta respondentov a skončil by na treťom mieste.

Za ľudí mimo parlamentu

Do parlamentu by sa dostali aj kotlebovci so ziskom niečo vyše deviatich percent, strana SaS so ziskom 6,8 percent a koalícia PS/SPOLU, ktorej parlament vo voľbách ušiel o 926 hlasov. Do parlamentu by sa však nedostala súčasná koaličná strana Za ľudí, ktorá by získala len niečo vyše troch percent. Podľa sociológa a šéfa agentúry Focus Martina Slosiarika pokles preferencií mohlo spôsobiť aj to, že Andrej Kiska sa z politiky po voľbách takmer okamžite vytratil.

Zdroj: Agentúra Focus

Do parlamentu by sa nedostali ani strany KDH, Most či SNS. Bývalé vládne strany nezískali ani dve percentá. Prieskum agentúry Focus pre reláciu Markízy bol uskutočnený v dňoch 15. až 17. apríla. Prieskum verejnej mienky bol realizovaný kombinovanou formou telefonického a online dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1016 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.