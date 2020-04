FOTO Predseda parlamentu Boris Kollár prijal veľvyslankyňu USA Brinkovú

Kollár prijal veľvyslankyňu v súlade so svojím vyhlásením, že v zahraničnej politike chce dodržiavať jednotnú líniu s vládou aj hlavou štátu. "Som veľmi rád, že som tu dnes mohol privítať pani veľvyslankyňu. Spoločne sme ocenili vysokú úroveň našich diplomatických vzťahov, ktoré nie sú zaťažené žiadnymi otvorenými otázkami," priblížil šéf parlamentu.

Zdroj: FOTO TASR - Kancelária NR SR

Spojené štáty americké Kollár naďalej považuje za strategického partnera SR. "Naše krajiny sú prepojené aj nespočetným množstvom medziľudských väzieb, ktoré vznikli počas dlhých rokov emigrácie Slovákov do USA," skonštatoval, pričom s diplomatkou sa venovali aj téme pandémie nového koronavírusu a jej vplyvom na ekonomiku. "V súčasnej krízovej situácii musíme mať na pamäti, že USA patria k našim najvýznamnejším obchodným partnerom. Dokonca sa posúvame do fázy, že slovenské firmy začínajú expandovať do USA," opísal Kollár.