Viceprezidentka Policajného zboru vyzýva ženy a ich okolie, aby sa nebáli oznámiť domáce násilie

BRATISLAVA - Nižší počet nahlásených prípadov domáceho násilia neznamená, že sa ich nedeje oveľa viac. Na sociálnej sieti na to upozornila prvá viceprezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová. Zároveň vyzvala ženy, ale aj ich rodinu či susedov, aby sa nebáli obrátiť sa na políciu.

Polícia v marci zaznamenala 50 prípadov domáceho násilia, čo je o 13 menej ako vo februári. Ako poznamenala Maškarová, na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že obmedzenie pohybu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu nemá vplyv na zvýšenie tejto trestnej činnosti. "Sú to však čísla, neznamená to, že takýchto prípadov nie je viac, avšak nie sú oznámené," uviedla.

Viceprezidentka pripomenula, že domáce násilie možno nahlásiť na linke 158 alebo osobne na najbližšom policajnom útvare. "Polícia je povinná preveriť všetky prípady, každé jedno oznámenie domáceho násilia, to platí aj v tomto čase vyhlásenia núdzového alebo mimoriadneho stavu," ubezpečila. Policajti poskytujú pri ohlásení prípadu obetiam zažívajúcim domáce násilie potrebné informácie a aktuálny zoznam organizácií, na ktoré sa môžu obrátiť. Maškarová uistila, že k obetiam pristupujú mimoriadne citlivo a empaticky.