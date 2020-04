Alojz Hlina o labilnej psychike premiéra: Matovič potrebuje dokázať Sulíkovi, kto je tu pánom

Má podľa vás vláda Igora Matoviča predstavu, čo bude ďalej, ako zastaviť prehlbujúca sa ekonomickú krízu pre pandémiu koronavírusu?

Keď som začal pozerať jeho tlačovku po Veľkej noci o otváraní ekonomiky, uvedomil som, že tam nebol žiadny ekonóm. Nechcem, aby sa to niekoho dotklo, ale pripomína mi to tlačovku Kotlebovcov, kde štyria z nich predkladali zákon o sprísnení interrupcií. A žiadna žena tam nebola, a pritom sa ich interrupcie týkajú. To isté si myslím, že keď idete robiť výstup o ekonomike, tak by tam aspoň jedného ekonóma mal mať. To bol taký môj prvý postreh.

Bol tam predsa minister financí Heger.

Áno. Tak bol aj predstavený, ako minister financií, nie ako ekonóm. Ekonóm tam predstavený nebol, ale bola tam nejaká pani z regionálneho hygienického úradu v Trnave. Nechcem sa naozaj nikoho dotknúť, ale téma o otváraní ekonomiky mi už z toho názvu evokuje, že by tam naozaj mal byť niekto skutočne kompetentný z ekonomického prostredia.

Zdroj: TASR/Vladimír Benko

Myslíte si, že má táto vláda skutočne pripravené opatrenia pre veľkých podnikateľov?

Neviem to celkom posúdiť. Vzhľadom na to, že napríklad utorková tlačovka mala jasnú tému a bola úplne o niečom inom. Nemyslím si, že premiér by mal mať vedomosti o detailoch operácií kolena, či na ňu niekto dlho čaká alebo nie. Premiér má byť na vrchu všetkého. Bolo by dobré sa poučiť a ísť metódou komparácie testovania, čo zabralo alebo nie. Možno by stálo za to mať analýzu, ktorá by ukazovalo, čo je riešením pre nás. Nie sme ostrov Nový Zéland. Sme súčasťou pevninského celku. Ak Rakúsko je niekde, my sa predsa nemôžeme tváriť, že sme úplne niekde inde. To nie sú dva svety. Kritizovať vie každý. Nerád by som skončil v tejto polohe. Čo sa týka riešení, tak naozaj by som išiel systémom porovnávania, analýz a flexibilného reagovania. A druhou vecou je, vnímať veci v kontexte. Môžete zachrániť človeka od koronavírusu tak, že ho utopíte. Nezomrie na koronu, ale zomrie na utopenie. Možno je to trošku prehnané, ale vnímanie v kontexte je dôležité. Lebo my naozaj hazardujeme. Nie sme krajina, ktorá ak nejaké chyby v ekonomike urobí, tak zaplatíme ropou. My ropu nemáme. Sú krajiny, ktoré si takéto chyby môžu dovoliť, my nie. My musíme byť naozaj smart. Nechcem však povedať, že nám to úplne chýba, lebo vo vláde sú aj rozumní ľudia.

Koho považujete vo vláde za najracionálnejšieho, rozumného?

Nerád by som to personalizoval. Úprimne im držím palce, aby sme to zvládli. Veď je to v záujme nás všetkých. Sú tam výborní kandidáti, ale personalizovať by som nechcel. Len sa bojím, či tu nehráme nejaké ego vojnu. A to ma vyrušuje. Možno sa to niekomu zle počúva, ale mne to takto niekedy pripadá. Ak si Igor Matovič potrebuje dokazovať nad Sulíkom, že nad ním vyhral, príde mi to nepoctivé a manipulatívne. Zo Sulíka robiť človeka, ktorý obetuje dôchodcov kvôli tomu, aby sa otvorilo záhradkárstvo... Tak sa naozaj nedá komunikovať. Príde mi to necitlivé, nepoctivé a hlavne neférové.

Určite ste zaregistrovali výmenu názorov na sociálnej sieti Richarda Sulíka a Igora Matoviča pre nariadenie vlády počas Veľkej noci. Zdá sa, že Igor Matovič nemá rád kritiku.

Mám trošku obavu, že problém v určitom čase prestane byť problémom vecným a začne byť problémom dokazovania si. V tomto príbehu dokazovania si sú rukojemníkmi občania. Opäť zopakujem, nie sme ekonomika, ktorá za chyby zaplatí ropou. Tu mám naozaj obavu. V určitý moment mi to príde tak, že Igor Matovič potrebuje dokázať Richardovi Sulíkovi, že kto je tu pánom. A bude sa mu to snažiť dokázať, ako len bude vedieť.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Očakávate, že toto dokazovanie silnejšieho bude pokračovať aj ďalej?

Igor Matovič robí veľkú chybu. Neskutočne pokoruje a ponižuje ľudí. To už iní storočia dozadu napísali, že ak si myslíš, že si nad niekým vyhral tým, že si ho pokoril a ponížil, tak si určite nad ním nevyhral. On len čaká, kedy môže ľuďom vrátiť svoju krivdu. A to je naozaj chyba ľudí, ktorí v sebe nemajú veľkosť. Za každú cenu potrebujú svojho oponenta pokoriť. Vo firme s tromi zamestnancami sú obeťami sporu traja zamestnanci. Akonáhle toto prenesieme do štátu, začne to byť rizikové a mám právo sa ozvať aj ja. Hoci môžu mať niektorí výhrady, prečo práve ja sa ozývam. Ale aj mne záleží na tom, aby to tu fungovalo. Je predsa v záujme nás všetkých ozvať sa v určitý moment, keď sa nám niečo nepáči.

„Predstiera emócie, ale je veľmi chladný a zákerný a nemá problém zaklamať,“ takto sa o našom premiérovi vyjadril exminister Vladimír Palko. S Igorom Matovičom ste spolupracovali dlhé roky. Ako to vlastne je? Sú jeho emócie na verejnosti úprimné?

Napísal som k jeho osobe status na sociálnej sieti, tušil som a aj očakával, čo sa spustí zo strany fanúšikov Igora Matoviča. Snažil som sa to povedať na inom príklade. Sám na niekoho a na niečo upozorňuje, ale on to robí alebo urobil tiež. Ale u neho to nevadí. Lebo on môže..

Skúste mi ale odpovedať na otázku.

Nie som ani psychológ a ani psychiater. Mám len určité poznanie a niektoré veci boli pre mňa skutočne desivé.

Mohli by ste byť konkrétnejší?

V tejto chvíli nie.

Zdroj: foto: sita.sk

Prezraďte, aké reakcie ste dostali po vašej kritike na sociálnej sieti na Igora Matoviča? Prípadne on sám vám nič nenapísal?

Po polroku atakov od Kotlebovcov som už vytrénovaný a zocelený vo vetre. Bolo to šialené. Ale áno, podľa očakávania jeho fanúšikovia sú primerane namotivovaní a niektorí aj premotivovaní. Tri kmene Matovičovcov, Kollárovcov a Kotlebovcov sú na sociálnych sietiach až prespídované.

Udrží podľa vás Igor Matovič pokope túto vládu celé štyri roky?

Naozaj to neviem. Je to vec, ktorá môže skončiť hocijako. Môže, ale aj nemusí vydržať štyri roky. Vládne ten, kto disponuje väčšinou v parlamente. Bojím sa, že väčšina sa výhľadovo bude v našom parlamente hľadať všelijako. Nakoniec zistíme, že pre niekoho ani tí Kotleboci neboli tak zlí. A v závere možno zistíme, že je lepší Smer, s ktorým sa dá na niečom dohodnúť a s ním spolupracovať. Bojím sa, že budeme s týmto scenárom konfrontovaní a nebude taký nepravdepodobný.

Je reálne, že tie racionálnejšie strany ako SaS a Za ľudí odídu z koalície, keď to bude ďalej takto pokračovať?

Ak by aj odišli, to ešte neznamená, že budú predčasné voľby. Zrazu hlasy dodajú Kotlebovci alebo časť zo Smeru. Na to, aby boli predčasné voľby, potrebujete 90 hlasov. Igor Matovič urobil všetko preto, aby sa ťažko získali. Najgarantovanejší príjem teraz majú štátni zamestnanci, poslanci a členovia vlády. Debata o znižovaní platov bola prerušená na druhý deň. Jedným z mocenských záujmov môže byť to, že keď máte 5000 eurový plat, tak si neskrátite volebné obdobie, keď vám hrozí, že sa tam ani nemusíte vrátiť. A nechcem sa nikoho dotknúť, ale najsilnejší poslanecký klub OĽaNO tam má ľudí, u ktorých nehrozí, že sa do parlamentu dostanú opäť tí istí ľudia.

Boli by ste rovnako kritickí voči nemu, keby ste boli v koalícií s ním a nie mimo parlamentu?

Veľmi správna otázka a legitímna. Áno, otvorene poviem, že keby KDH prešlo do parlamentu, mali by sme záujem byť súčasťou vládnej koalície. Boli by sme však určite ťažším partnerom, ako submisívne Sme rodina. Toto hnutie bude držať tašku výmenou za ministerstvo dopravy. Takže áno, mali by sme záujem byť súčasťou koalície. Diskutovali by sme v prvom rade vo vnútri. Lebo úprimne naozaj nerozumiem, prečo ministri pred zasadnutím vlády hovoria, s čím tam idú a potom odídu na vládu. Nemá to byť naopak, že po zasadnutí vlády by mali byť tlačovky? A to je presne to, či máte alebo nemáte úctu k svojim partnerom. Ak ju k ním nemáte, spravíte si tlačovku predtým, lebo ich chcete pokoriť. A teraz si tiež asi nepomôžem, ale poviem to. Na podpis koaličnej zmluvy Igor Matovič nezaspal. On ich chcel len pokoriť. Podvedome im chcel ukázať, že keď aj zaspí, nič sa nedeje. Výrazom úcty a rešpektu k partnerom je to, keď prídete načas. Sú skupiny alebo spoločenstvá, kde naozaj nemôžete prísť neskoro, lebo je to neúctivé. A keď zaspíte, tak im odkazujete, že ich máte za nič. A to je ponižujúce.