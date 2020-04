KORONAVÍRUS Digitálna iniciatíva má pomôcť podnikateľom: Tí môžu začať posielať podnety

BRATISLAVA – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR podporuje výzvu platformy Hackvirus na pomoc podnikateľom. Uviedol to podpredseda vlády SR pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) na tlačovom brífingu v utorok. Občianska iniciatíva Hackvirus po úspešnom projekte smepripraveni.sk chce pomôcť podnikateľom, živnostníkom či zamestnancom, ktorí sa pre krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu dostali do ťažkej finančnej situácie.

VIDEO Tlačová konferencia Richarda Sulíka

„Som všetkými desiatimi za, lebo pomôcť podnikateľom a zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú na Slovensku odhadom dva milióny ľudí, je to, čo počas krízy najviac potrebujeme,“ uviedol Sulík. Iniciatíva žiada podnikateľov i občanov, aby do konca tohto týždňa (do piatka 24. apríla) zaslali svoje podnety na stránku hackvirus.sk.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Po ich vyhodnotení a analýze sa uskutoční počas víkendu (25. – 26. 4.) online virtuálny hackaton, ktorý by mal priniesť konkrétne technologické riešenia. Tie sformulujú odborníci. Ako uviedol jeden z iniciátorov platformy Dušan Dufek, najlepšie riešenia odprezentujú po 28. apríli.

Charakteristika námetov

Námety by sa mali týkať napríklad možností zlepšenia informovanosti o poskytnutí finančnej pomoci, štátnej podpory, vzájomného prepájania, networkingov, barterových obchodov, fungovania kupónov, zliav a iných tém, ktoré môžu pomôcť zvládnuť koronakrízu. Všetky získané nápady iniciatíva Hackvirus s pomocou reprezentantov a manažérov renomovaných firiem vyhodnotí a analyzuje.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prosba od Európskej komisie

Ako dodal ďalší z organizátorov platformy Tomáš Brngál, online hackaton sa má uskutočniť tento víkend aj na európskej úrovni. „Európska komisia nás oslovila s tým, aby sme pomohli za Slovensko zorganizovať celoeurópsky hackaton, ktorého sa zúčastnia tisíce ľudí z 27 členských štátov Európskej únie,“ uviedol Brngál s tým, že vyhodnotenie sa bude konať 1. mája. Nápady posielané na prehodnotenie odborníkom majú byť zrealizovateľné do šiestich mesiacov a tiež majú byť okamžite nasaditeľné. Financovanie najlepších nápadov zabezpečí Európska rada pre inovácie (EIC).

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Platforma Hackvirus.sk bola založená 15. marca. Cieľom je dávať dohromady nápady, podnety, námety ľudí a zároveň zoskupovať IT odborníkov, ktorí by k nim hľadali technologické riešenia počas online virtuálnych hackatonov. Pod záštitou iniciatívy vznikla aj platforma smepripraveni.sk, ktorá zhromažďuje dobrovoľníkov z radov odborníkov pripravených pomôcť zdravotníctvu v čase pandémie. Platforma aktuálne zahŕňa vyše 1500 dobrovoľníkov a viac ako 60 nemocníc.