V programovom vyhlásení vlády má byť aj rozšírenie možnosti voľby zo zahraničia, tvrdí Klus

BRATISLAVA - V programovom vyhlásení vlády by malo byť aj rozšírenie možnosti voľby zo zahraničia, a to na voľby do Európskeho parlamentu a prezidentské voľby. Slováci v zahraničí by mohli hlasovať nielen prostredníctvom pošty, ale aj na zastupiteľských úradoch. Povedal to štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).

Podľa Klusa je na takejto úprave zhoda v rámci koalície, v programovom vyhlásení vlády by sa mala objaviť v časti, ktorú pripravovalo ministerstvo vnútra. V súčasnosti je možné voliť zo zahraničia poštou len pri voľbách do Národnej rady SR. Klus v minulosti v parlamente predkladal návrhy, ktoré by voľbu zo zahraničia zjednodušili.

Programové vyhlásenie vlády malo byť predložené do 13. apríla. Kabinet ho zatiaľ neodobril, mal by o ňom formálne hlasovať vo štvrtok 16. 4. Dokument by sa mal podľa slov premiéra Igora Matoviča opierať aj o koaličnú dohodu, ktorú okrem predstaviteľov koaličných strán a hnutí podpísali aj takmer všetci koaliční poslanci.

Vláda musí po odsúhlasení svojho programového vyhlásenia predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Kabinet tak musí urobiť podľa Ústavy SR do 30 dní po svojom vymenovaní, čo sa udialo 21. marca.