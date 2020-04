Smutný začiatok týždňa: Nehoda na Veľkonočný pondelok mala tragický koniec

Ilustračné foto

Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj

POPRAD - Tohtoročný Veľkonočný pondelok sa zapísal do štatistík tragických udalostí na železničných tratiach. V úseku Poprad-Tatry – Vydrník vlak zrazil a usmrtil muža, ktorý sa nachádzal na svetelnom priecestí so závorami. V súvislosti s informáciami o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) to oznámil hovorca spoločnosti Michal Lukáč.