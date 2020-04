KORONAVÍRUS PODCAST Slovenka žijúca v Británii: Hrozí kolaps zdravotníctva? Krajina povoláva personál z dôchodku!

Rozhovor so Slovenkou žijúcou v Britáini

Zdroj: Martin Bublavý

BIRMINGHAM - Koronavírus si vo Veľkej Británii vyžiadal už viac ako 10 000 obetí. Počet infikovaných aj mŕtvych stále narastá, verejnosť z katastrofálnej situácie v krajine viní neskorú reakciu vlády. Mnoho ľudí však doteraz absolútne nerešpektuje nariadenia, policajti doteraz rozdali obrovské množstvo pokút pre nezodpovedných ignorantov. My sme sa o aktuálnom dianí v Británii rozprávali so Stanislavou, ktorá tam dlhodobo žije aj so svojou rodinou. V rozhovore sa dozviete vek najmladších obetí nákazy či to, kedy sa v krajine predpokladá návrat k bežnému životu...