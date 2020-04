Komplikácie kvôli kontrolám na cestách: Ľudia sa nedostali ani do práce

Jedným z nich bol aj Peter Kováč, ktorý autom išiel z Košíc do Nižného Hrabovca v okrese Vranov nad Topľou, policajti ho v Trebišovskom okrese otočili naspäť. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenky Ivanovej v tomto smere polícia ráno vrátila štyroch vodičov.

„Cez Dargov problém nebol, policajti ma pustili. Pri Stankovciach sa so mnou nebavili,“ povedal s tým, že potvrdenie o mieste výkonu práce ani pracovnú zmluvu so sebou nemal. „S manželkou bývame v Košiciach, obaja pracujeme. Ešte v pondelok (6. 4.) večer sme poriadne nevedeli konkrétne podmienky. Bolo povedané, že bude potrebné vypísať tlačivo a bude to overované, žiadne tlačivo mi nedali,“ povedal Kováč. Ivanová v reakcii uviedla, že vodiči, ktorí nedokázali hodnoverným spôsobom preukázať účel svojej cesty, boli vrátení naspäť.

Dobré správy z juhu Slovenska

Dopravná situácia na hlavnom južnom ťahu I/16 je na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bezproblémová a na ceste sa nevytvárajú kolóny. Potvrdil to starší referent špecialista oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru Banská Bystrica Mário Bóna. „V tejto chvíli, čo som komunikoval aj s kolegami, by situácia mala byť pokojná. Horšie to bolo ráno, keď ľudia cestovali do práce. Vtedy vznikali kolóny a boli trochu zdržania,“ konkretizoval Bóna.

Policajti na juhu BBSK počas dňa kontrolovali hranice okresov iba na významnejších cestných ťahoch, autá však zastavovali len minimálne a kolóny sa teda nevytvárali. Viaceré hranice okresov na cestách druhej triedy boli úplne bez policajných kontrol, napríklad medzi okresmi Rimavská Sobota a Poltár.