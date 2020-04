ONLINE Šialená situácia v doprave! D1 aj ďalšie cesty stoja, POZOR na niekoľkohodinové kolóny

policajti kontrolujú vodičov na základe vládnych opatrení na ochranu pred šírením nového koronavírusu, ktoré vstúpili do platnosti od polnoci

rozsiahle kolóny sa tvoria vo viacerých častiach Slovenska

z niektorých úsekov hlásia niekoľkohodinové zdržanie

situáciu na cestách komplikujú aj viaceré nehody

ONLINE

10:10 - Problémy sú aj s dopravou v iných častiach Slovenska. Zelená vlna hlási minimálne hodinové zdržania na D1 za Považskou Bystricou smerom do Žiliny, na vjazde do Košíc z Nižného Klátova aj Malej Idy, na výjazde zo Strážskeho do Vranova nad Topľou na trase Bučany - Trakovice v oboch smeroch, v Dargove v oboch smeroch a za Bánovcami nad Bebravou v smere do Trenčína. "Pod Strečnom smerom do Žiliny sa zdržíte asi 45 minút a za Kysuckým Novým Mestom v smere do Žiliny minimálne dve hodiny," doplnili vodiči.

10:05 - Na diaľnici D1 v smere z Trnavy do Bratislavy sa tvoria rozsiahle kolóny. Vodiči sa musia pripraviť na niekoľkohodinové čakanie. Stojí sa už od Zelenča.

#KOLONA na trase zo Šamorína do Bratislavy sa zdržíte asi 3 hodiny — Zelená vlna (@zelenavlna) April 8, 2020

Kamióny spočiatku boli odstavené predovšetkým v pravom jazdnom pruhu, momentálne zasahujú už aj do stredného. Súčasnú situáciu komplikuje aj to, že pri odpočívadle v Zelenči kamionista zo Slovinska v strednom pruhu narazil do osobného motorového vozidla. Nikto sa nezranil.

09:45 - "Doprava na vstupe do Bratislavy skolabovala," informuje Bratislavský samosprávny kraj na sociálnej sieti. Upchaté sú podľa zástupcov BSK všetky príjazdové cesty a jazdu do hlavného mesta v stredu odporúčajú zrušiť.

Zdroj: Facebook/Bratislavský kraj

09:30 - "Hodinu stojím na D1 pri Zelenči smerom do BA. A týmto tempom tu budem stáť minimálne ďalšiu hodinu a pol," napísal na sociálnej sieti poslanec Marián Viskupič, ktorý zároveň apeloval na premiéra Igora Matoviča, aby zrušil aspoň kontroly na hraniciach okresov. "Na riadenie krajiny je potrebný zdravý rozum, a mali by sme ho konečne začať používať," napísal.

09:00 - Zelená vlna RTVS informuje, že kolóny sa tvoria aj na vjazde do Bratislavy zo Senca po Starej ceste, zdržanie je viac ako hodinu. Vodiči upozorňujú na viac ako hodinové zdržanie aj na výjazde z Bratislavy do Rovinky a na D2 pri Stupave v oboch smeroch.

08:00 - Policajti kontrolujú vodičov na základe vládnych opatrení na ochranu pred šírením nového koronavírusu, ktoré vstúpili do platnosti od polnoci.

Utorkové šialenstvo

Deň pred tým, ako začalo platiť obmedzenie vlády, vzniklo na slovenských cestách úplné šialenstvo. Najmä z hlavného mesta sa celé rodiny húfne presúvali do iných častí našej krajiny. Práve to sa podpísalo pod kolóny, v ktorých vodiči strávili desiatky minút.

V smere do mesta boli cesty prázdne. Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Zdroj: Facebook:Odťahová služba SOSTEAM

Kontroly vykonáva polícia aj vojaci

Voľný pohyb osôb je na Slovensku obmedzený od 8. do 13. apríla. Zakázané je aj uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Rozhodla o tom vláda v rámci rozšírenia opatrení počas núdzového stavu. Obmedzenie má zabrániť masovému navštevovaniu sa počas veľkonočných sviatkov, a tým riziku zvrátenia doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie šírenia nového koronavírusu na Slovensku.

Výnimku z obmedzenia majú cesty do a zo zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti, na nevyhnutné nákupy, zabezpečenie nevyhnutných potrieb pri starostlivosti o deti a zvieratá či tankovanie pohonných látok, neodkladné vyšetrenia u lekára vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným, na pohreb blízkej osoby.

V rámci okresu, respektíve v rámci mesta v prípade Bratislavy a Košíc, je povolené tiež zabezpečenie nákupov pre inú osobu, cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a pobyt v prírode. Dodržiavanie zákazov bude kontrolovať polícia, posilnená tiež príslušníkmi Ozbrojených síl SR, ktoré na tento účel vyčlenili 714 profesionálnych vojakov.

Vláda od 8. apríla do 17. apríla obnovila taktiež kontroly na hraniciach s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou. Zároveň určila hraničné priechody, na ktorých je počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru možné prekročiť hranice SR.