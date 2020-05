Viskupič z SaS tvrdí: V štvrtej fáze sme mali otvárať aj fitness centrá, plavárne a nedeľný predaj!

BRATISLAVA - Ak by parlamentom prešiel zákon o zákaze nedeľného predaja, považoval by to za vážne porušenie koaličnej zmluvy. Tvrdí, že pri každej fáze sa mala ešte viac otvárať ekonomika. Nerozumie, prečo terasy mali byť otvorené len do ôsmej hodiny a nemôžu byť prevádzky otvorené podľa svojich otváracích hodín.

Rovnako je presvedčený, že v štvrtej fáze sa mali otvárať aj fitness centrá a plavárne pre verejnosť. Hovorí o prepúšťaní v štátnej správe a aj o tom, čo našu ekonomiku najbližšie obdobie čaká. Rozprávali sme sa s predsedom výboru pre financie a rozpočet a poslancom SaS Mariánom Viskupičom.

Ako ste vnímali konflikty medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom?

Nevnímam to ako konflikt. Je prirodzené, že na rôzne veci máme rôzne názory. Z poctivej diskusie vznikajú najlepšie riešenia. Všetci lídri a špeciálne premiér sú pod silným tlakom. A z toho vznikajú emotívne a tvrdšie vyjadrenia, ktoré vyzerajú horšie ako sú myslené.

Sledujete premiéra na FB?

Áno. Sledujem.

A myslíte si, že keď má niekto veľa práce a je pod silným tlakom, dáva také statusy?

Niekedy je asi lepšie byť zdržanlivejší. Nikto z nás nebol pripravený na tlak, aký vytvorila koronakríza. Každá krajina a každý premiér sa so situáciou pasuje po svojom. Aj na Slovensku máme riešenia, ktoré sa podarili. A sú aj také, ktoré sa nepodarili.

Igor Matovič jasne povedal, že mu je bližšie hnutie Sme rodina, ako SaS. Neurazilo vás to?

Použil by som porovnanie s rodinou. Aj v rodine, kde všetci ľúbime svoje deti, vznikajú hádky a krik. No vždy nám bude na sebe záležať. Takto to funguje aj v koalícií. Rodina sa nesmie hádať na verejnosti a veci si vyjasňuje doma. Rodičia nikdy nehovoria, ktoré dieťa majú radšej. No chcem zdôrazniť, že sme dobrá rodina a zvládneme to. Hoci je to ťažké.

Čo myslíte, ako sa mohli cítiť ľudia, keď ich policajti kontrolovali na hrádzach, či majú rúška, nesmeli chodiť na kávy a stretávať sa so svojimi blízkymi. A potom vidia rokovania parlamentu, kde sedíte vedľa seba, stravujete sa v parlamentom bufete.. Premiér bez rúška obsluhuje čašníka...

Na krízu Slovensko reagovalo zavčasu a veľmi dobre. Chcem vyzdvihnúť nášho župana Juraja Drobu, ktorý ako prvý riešil zavretie škôl. Ako strana sme reakciu naštartovali. Rozhodnutia končiacej vlády Petra Pellegriniho boli správne, rovnako ako rozhodnutia našej vlády. Reakcia bola rýchla, rázna a správna. Zdravotne sme krízu excelentne zvládli.

Vráťme sa k mojej otázke.

Tak, ako sme situáciu zvládli v parlamente, to isté sa malo umožniť aj občanom. Naša strana, a je to aj môj názor, tvrdíme, že treba urýchľovať otváranie ekonomiky. Hovorím to pri každej fáze, že sa dalo otvárať ešte viac a rýchlejšie. V parlamente sme boli ako v laboratóriu. 150 ľudí sedelo vedľa seba a ďalší zamestnanci s nami pracovali, všetci sme dodržiavali stanovené hygienické pravidlá. K tomu fungujúca kantína a bufet, takisto s hygienickými opatreniami... Aj z tohto dôvodu som hovoril, nech otvárame rýchlejšie ekonomiku i školy. Chcel som umožniť vstup do reštaurácií, znížiť počet metrov na jedného zákazníka v obchodných prevádzkach, otvoriť škôlky a školy. Som teraz úprimne rád, že sme vstúpili do štvrtej fázy a posunuli sme sa ďalej.

Nemalo sa vo štvrtej fáze uvoľniť viac?

Áno. Myslím si, že sa malo. V každej jednej fáze. Dnes už nevidím dôvod, aby boli zavreté obchody v nedeľu. Navyše by to pomohlo ekonomike. Rovnako nevidím žiadny význam na vyhradené hodiny pre dôchodcov. Robí to problémy predajcom, je to pre nich zbytočná regulácia. A našou snahou je eliminovať regulácie. Nechápal som, prečo v predchádzajúcich dvoch zlúčených fázach mohli byť terasy otvorené len do 20,00. Prečo nie do 22,00, ako je to už teraz. Načo to regulovať, veď každá prevádzka má svoje stanovené otváracie hodiny. To by som úplne zrušil. Vždy má zmysel hľadať, ako robiť veci jednoduchšie. My sme aj niektoré opatrenia otvorili, ale dodatočnými pravidlami otvorenie ekonomiky oslabujeme. Prečo pri stole môžu sedieť len dvaja? Prečo nie štyria? Všetky veci sa dali uvoľniť viac.

Prečo nie sú otvorené fitness centrá?

Ukázali sme, že sme asi najzodpovednejším národom v Európe. Jednou vecou je stanovenie pravidiel zo strany vlády a druhou disciplína a zodpovednosť samotných obyvateľov. Ľudia rešpektovali všetky pravidlá. A to nás zachránilo. Nie samotné opatrenia, ale disciplína ľudí. Boli krajiny, ktoré mali tiež prísne opatrenia, ale ľudia ich nedodržiavali. Preto si myslím, že aj v tejto štvrtej fáze sme mohli ísť ďalej. Najlepšou kontrolou by boli ľudia. Určite mohli byť pre všetkých otvorené plavárne a fitness centrá.

Veď v týchto zariadeniach dodržiavanie hygieny je vždy kľúčové. Nemôžete byť vlastníkom fitness centra a nemať hygienu. Každý má vlastný uterák, stroje sa utierajú po každom cvičení. Mohlo sa to ešte viac sprísniť a otvoriť pre určitý počet ľudí, ktorí cvičia. A to isté platí pre plavárne. Každá z nich má problém nebyť stratová. Ak ju niekto umožní otvoriť len pre organizovaných športovcov, bude generovať obrovskú stratu. Plavárne potrebujú normálnych ľudí, ktorí si prídu zaplávať. Bez toho otvorenie nedáva ekonomický zmysel.

Uvedomujete si, že ste opatreniami pochovali kultúru a šport?

Tu by som bol opatrný. Hovorím o otváraní, ale nie bezhlavom. V Taliansku sa ukázalo, že inkubátorom na šírenie nákazy boli veľké zápasy. Futbalové zápasy s 50 tisícmi divákov pandémiu štartovali. Futbalové zápasy a festivaly budeme musieť toto leto oželieť. Som rád, že sa otvorili divadlá a kiná aspoň do 100 ľudí.

Som rád, že kultúra, ktorá bola výrazne postihnutá sa postupne otvára. Ale hranica 100 ľudí je tiež pre niektoré divadlá hranica, kedy by otvorením generovali neakceptovateľnú stratu. Hranica divákov mohla byť stanovená viac smart – napríklad pre väčšie divadlá ako polovica bežnej kapacity. Aby vedeli ako-tak mať ekonomiku a zároveň koncentrácia ľudí bola nižšia ako bežne. Celkovo pri prijímaní opatrení a stanovovaní pravidiel chýba aj ekonomický pohľad.

Poďme k nedeľnému predaju. V parlamente opozičné strany plánujú predložiť zákon, ktorý by zakazoval predaj v nedeľu. Je reálne, že niektorí poslanci OĽaNO takýto zákon podporia.

Všetci poslanci sme podpísali koaličnú zmluvu. V nej je jasne napísané, že by sme nemali podporovať opozičné návrhy, pokiaľ sa koalícia nedohodne, že s nimi súhlasí. Preto si myslím a očakávam, že všetci by sme mali dodržiavať platnú koaličnú zmluvu.

Keby hlasovali s opozíciou o zákaze nedeľného predaja, považovali by ste to za porušenie koaličnej zmluvy?

Áno. Bolo by to jasné porušenie koaličnej zmluvy. Navyše stanovisko SaS je jasné: Nikdy nerobme zbytočné zákazy tam, kde nie sú potrebné. Vždy je lepšie viac slobody, ako menej. A vždy je lepšie viac voľby pre predávajúcich, kupujúcich, ale aj pre samotných zamestnancov. Naše stanovisko otvoriť v nedeľu obchody má dve roviny. Po prvé je to hodnotová otázka - neberme ľuďom slobodu rozhodovania. Dnes je však ešte dôležitejšia ekonomická stránka.

Najväčším a najaktuálnejším problémom Slovenska bude ekonomický pokles, zvyšovanie nezamestnanosti, výrazný deficit verejných financií a všetky ekonomické problémy, ktoré vznikli krízou. Aj preto nedeľný predaj potrebujeme, lebo sú obchody, ktoré práve v nedeľu generujú veľkú časť tržieb. Potrebujeme, aby sa ekonomika hýbala a tá sa bude hýbať, ak bude spotreba, ak ľudia budú možnosť nakupovať. Ale kľúčové je, že ak obchodom dlhodobo zakážeme v nedeľu predávať, časť zamestnancov budú musieť prepustiť. To je fakt.

Akú nezamestnanosť očakávate, keď sa zruší nedeľný predaj?

Je ťažké povedať, koľko presne zamestnancov by práve obchody prepustili. Číslo by určite bolo v tisícoch. Nezamestnanosť je však celkový problém a má veľký význam chrániť každé pracovné miesto. Je vysoko pravdepodobné, že všetky ekonomické čísla budú na dvojciferných poklesoch a rastoch, čo sú bezprecedentné zmeny. Obávam sa, že HDP môže klesnúť o vyše 10% a rovnako nezamestnanosť môže stúpnuť na 10% i viac.

Naša ekonomika pri takýchto prognózach môže mať vážny problém.

Ako keby sme už zabudli, že keď sme mali 13 – 14 percentnú nezamestnanosť...aké to malo dôsledky na život ľudí. Celá koalícia si musí uvedomiť, že ekonomika je dnes prioritná, pretože ekonomika nie je abstraktný pojem. Ekonomika sú ľudia, ich životy a rodiny. Musíme dať šancu zachrániť čo najviac pracovných miest v súkromnom sektore a umožniť ľuďom pracovať. Musíme reformami zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska.

Naznačili ste, že je prezamestnanosť v štátnej a verejnej službe. O koľko percent by ste chceli zredukovať týchto zamestnancov?

Žiadna verejná správa na svete nefunguje stopercentne efektívne. Už len z titulu toho, že je to štátna resp. verejná správa. Aj na Slovensku máme rezervy a štátna správa by jednoznačne vedela fungovať efektívnejšie a hlavne byť menej byrokratická.

Navrhnete riešenia na zníženie stavu štátnych zamestnancov?

Peňazí bude menej a nevyhneme sa tomu. 10 percentný pokles ekonomiky je niečo bezprecedentné, čo Slovensko nikdy nezažilo. Najhoršie pokles bol v roku 2009 (5,1 percenta). To je jediný rok, kedy malo Slovensko za svoju existenciu pokles ekonomiky. Malo to obrovský dopad. Keď už teraz hovoríme, že pokles vie byť dvojciferný, bude to mať výrazný dopad na príjmy štátu a nebudeme schopní udržať také množstvo štátnych zamestnancov, ako máme teraz. Potrebujeme väčšiu efektivitu. Budeme sa musieť všetci uskromniť, štát nesmie byť výnimkou.

Keď štát má ísť príklad, pôjdu príkladom aj ústavní činitelia. Znížia si platy?

Tento problém považujem za vyriešený. Platy poslancov sa odvíjajú od vývoja ekonomiky. Ak sa ekonomika nevyvíja dobre, automaticky máme plat krátený. Aj preto my poslanci by sme sa mali venovať viac ekonomike, lebo to má dosah aj na naše platy. Ak je ekonomika v zlom stave, náš plat sa vie znížiť až o 25 percent. Vzhľadom na vývoj ekonomiky, my poslanci pôjdeme budúci rok príkladom.

Tvrdíte, že nad vírusom sme zvíťazili a teraz musíme vyliečiť ekonomiku. Po Francúzsku máme najhorší prepad ekonomiky z celej Európy. (Vývoj HDP -0,4 percent Maďarsko, -0,5 percent Poľsko, -3,4 percent Česko a -5,4 percenta Slovensko. Naozaj očakávate prepad v druhom kvartáli až dvojciferný?

Som jednoznačne presvedčený, že prvé reálne dáta za prvý kvartál, sú predzvesťou vývoja v ďalšom období po konci marca. Popri deklarovanom víťazstve nad vírusom sme však zastavili aj ekonomiku, nechali stotisíce pracujúcich doma. Teraz, keď sú už dostupné presné údaje, musíme tento fakt rešpektovať a riešiť. Dnes je naša ekonomika výrazne chorá – Korona vírus ju napadol viac ako ľudí. Ekonomika nie je abstraktný pojem.

Ekonomika sú ľudia a ich práca, funkčná ekonomika je základom fungujúceho zdravotníctva, zlepšujúceho sa školstva, schopnosti sociálneho systému sa postarať o slabých a chorých – myslím tým solidaritu. Ak nefunguje ekonomika a štát nemá peniaze, ako prví to pocítia sociálne slabí a chorí, a to nesmieme dopustiť. Preto sa teraz všetci musíme zamerať na liečenie trhu práce. Prepad HDP, rast počtu nezamestnaných, strata daňových príjmov a odvedených odvodov budú dvojciferné a budeme radi, ak to bude len 10%. Slovensko takú situáciu ešte nezažilo.

Čo to znamená?

Znamená to veľký tlak na prepúšťanie, nezamestnanosť výrazne vzrastie, prepustení ľudia majú svoje rodiny, ich živitelia nedostanú výplatu, odkázaní budú na dávky a podporu. Potrebujeme podporiť zamestnávateľov na udržanie pracovných miest, aj za cenu čiastočných úväzkov. Množstvo podnikateľov a zamestnávateľov má a bude mať existenčné problémy. Aj z tohto je jednoznačne vidieť, aký obrovský dosah na ľudí má ekonomika. Je kľúčové, aby sa táto agenda stala celonárodnou úlohou. Naše zaostávanie za lídrami EÚ sa prehĺbi, nakoľko meškáme s pomocou ľuďom. Začína to neskorou výplatou PNky a končí neschopnosťou schváliť štátnu garanciu na úver.

Výrazne negatívny vplyv už cítime aj pri fungovaní samospráv (obcí a VÚC), ktorým klesli príjmy v máji tiež dvojciferne. Každý občan je v kontakte so svojou obcou a pocíti problémy i na tomto fronte. Znížením kvality služieb, ktoré poskytuje obec. Bude tlak na ich zdražovanie, budú obmedzené, mnohí môžu prísť o svoje pracovné miesta.

Čo by mali byť kľúčové kroky teraz na naštartovanie ekonomiky?

Čo najskoršie úplné otvorenie celej ekonomiky bez obmedzujúcich opatrení, ďalej efektívne doručenie likvidity do ekonomiky. Poskytnutie úverov so štátnou garanciou najviac postihnutým sektorom. Ďalej čo najrýchlejšie razantné zníženie regulácií a byrokracie a nakoniec podpora slovenskej ekonomiky samotnými občanmi.

Zdá sa, že pre niektorých poslancov nie je prioritou ekonomika, ale interrupcie. Medzi poslancami OĽaNO je množstvo konzervatívnych kresťanov. Poslanec Vašečka už naznačil, že chce predložiť zákon o zákaze interrupcií. Sú to návrhy moderného Slovenska?

Slovensko je tak moderné, ako moderne zmýšľajú jeho občania, voliči aj nevoliči, nie poslanci. Slovensko má podľa nás dobrý a vyvážený zákon na ochranu práv matky a dieťaťa. Ak príde v dôsledku návrhu a jeho prijatia k sprísneniu, nebodaj k zákazu interrupcií, bude to podľa nás krok späť. Sme pripravení sa ozvať, ale je možné, že náš názor je v parlamentne menšinový. Aktuálne čelíme bezprecedentným ekonomickým problémom.

Ohrozené je aj samotné fungovanie firiem, hlavne malých a rodinných. Toto je skutočná kríza, ktorá sa na nás valí a ktorá bude ovplyvňovať naše životy ešte dlho. Pán Vašečka, pani Záborská, ja, a všetci poslanci máme voči obyvateľom povinnosť venovať všetku energiu a čas boju s ekonomickou krízou. Je to absolútna priorita a apelujem na kolegov koaličných poslancov, aby sme sa venovali prioritám. Od úspešnosti tohto boja budú závisieť aj ostatné oblasti nášho života.